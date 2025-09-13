Τροχαίο τα ξημερώματα στα Κάτω Πατήσια: Ι.Χ. έπεσε σε κολώνα

Τραυματίστηκε μία γυναίκα

13.09.25 , 10:52
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων στα Κάτω Πατήσια.

Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διεκομίστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

