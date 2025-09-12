Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, ψηφιοποιημένο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία. Όλα τα ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται αποκλειστικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η διαφάνεια και η καλύτερη οργάνωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

