Γκύζη: «Λέω, τώρα υπάρχω; Ζω;»- Συγκλονίζει ο υπάλληλος καθαριότητας

Τον πυροβόλησε γιατί «τον ενοχλούσε ο θόρυβος του οχήματος»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ένας κάτοικος στου Γκύζη βγάζει όπλο στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια πυροβολεί υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου. Ο άνθρωπος που δέχθηκε τα πυρά περιγράφει αποκλειστικά στο STAR και τον Αλέξανδρο Γύγο όσα έζησε.

Γκύζη: Το ντοκουμέντο των πυροβολισμών

Γκύζη: Το ντοκουμέντο των πυροβολισμών

Επί της Παράσχου στου Γκύζη, ο υπάλληλος καθαριότητας έκανε τη δουλειά του... ενώ πίσω από το κόκκινο αυτοκίνητο εμφανίστηκε ο 59χρονος κάτοικος της περιοχής, τον σημαδεύει με το όπλο και τον πυροβολεί τουλάχιστον δύο με τρεις φορές.

«Θα δείτε τι θα πάθετε»: Η στιγμή που άνδρας πυροβολεί υπαλλήλους του Δήμου

«Εγώ λέω τώρα υπάρχω; Ζω; Περπατάω; Δεν καταλαβαίνω που βρίσκομαι. Να είναι από πίσω σου ο άλλος εν αγνοία σου, να μπλοκάρει το όπλο, να μην πέφτει η πρώτη σφαίρα, να μπλοκάρει... Με τη δεύτερη μου περνάει… κάνω μία κατά τύχη δεξιά, φεύγει η σφαίρα από το κεφάλι δίπλα εκεί, λέω άστο τώρα λέω έχουν ξεφύγει, λέω δεν είναι Αθήνα αυτή, είναι ζούγκλα», λέει στην κάμερα ο υπάλληλος της καθαριότητας. 

Λίγο μετά, το θύμα της επίθεσης προσθέτει: «Δεν του αρέσει ο θόρυβος, οι κινήσεις που κάναμε, που φόρτωνα ξεφόρτωνα και μου λέει κάνετε γρήγορες κινήσεις και θόρυβο. Λέω δεν είναι για σας αυτό, έτσι με το αυτοκίνητο καθαρίζουμε, κάνουμε και τα λοιπά... Ήταν άγριο το ύφος, ήταν μελετημένο γιατί έφυγε στο διάλογο που κάναμε, έφυγε και λέει θα σου δείξω σε λίγο μου λέει και ξαναγυρίζει σε 1 λεπτό». 

Γκύζη: Τον κυνήγησε γιατί «τον ενοχλούσε ο θόρυβος του οχήματος»

Αποφασισμένος επέστρεψε κρατώντας το όπλο, χωρίς δεύτερη σκέψη φαίνεται να στόχευσε και να πυροβόλησε, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή. 

Η επίθεση σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε μία ήσυχη γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας. Οι πυροβολισμοί και η φασαρία που ακούστηκε έκαναν αρκετούς κατοίκους να ανησυχήσουν.

«Στη συνέχεια τα παιδιά σταματήσανε κατέβηκαν από το απορριμματοφόρο, ειδοποίησαν το 100 και το 112 που έφτασε άμεσα», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Αντώνης Δημήτρης, πρόεδρος των εργαζομένων καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. 

Πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης, είναι το σπίτι του. Εκεί οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. 

Γκύζη: Προσπάθησε να ξεφορτωθεί το όπλο - Το πέταξε σε γειτονικό μπαλκόνι 

Γκύζη: Προσπάθησε να ξεφορτωθεί το όπλο - Το πέταξε σε γειτονικό μπαλκόνι 

Ο 59χρονος μετά την επίθεση φέρεται να έβαλε σε μία μαύρη σακούλα το όπλο, σιδερογροθιές και διάφορα μαχαίρια και να τα πετάξει στο μπαλκόνι γείτονα του προκειμένου να μην τα βρει η αστυνομία. 

Πλέον είναι αντιμέτωπος με το νόμο και τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΚΥΖΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
