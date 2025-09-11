«Θα δείτε τι θα πάθετε»: Η στιγμή που άνδρας πυροβολεί υπαλλήλους του Δήμου

Το απίστευτο περιστατικό στου Γκύζη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 15:07 Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
11.09.25 , 14:51 Συνελήφθη 42χρονος στην Αθήνα - Βίαζε, νάρκωνε και εκμεταλλευόταν γυναίκες
11.09.25 , 14:47 Cash or Trash - Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25
11.09.25 , 14:32 CUPRA Tindaya: Το τολμηρό όραμα της CUPRA για το μέλλον
11.09.25 , 14:28 COSMOTE TELEKOM: Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Στίβου στο Τόκιο
11.09.25 , 14:28 Πανελλήνιες 2026: Βγήκε το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
11.09.25 , 14:12 Σάσα Μπάστα: H κόρη της είναι ίδια η μαμά της - Η πρώτη μέρα στο Δημοτικό
11.09.25 , 14:10 Όλες οι λεπτομέρειες για το Death Disco Open Air Festival 2025
11.09.25 , 13:57 Κατερίνα Παπουτσάκη: Η... ξεχωριστή της παρέα σε γυρίσματα και πρόβες!
11.09.25 , 13:50 «Θα δείτε τι θα πάθετε»: Η στιγμή που άνδρας πυροβολεί υπαλλήλους του Δήμου
11.09.25 , 13:39 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κάνει baby swimming με τον γιο της Βλάσση
11.09.25 , 13:23 Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο - Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο
11.09.25 , 13:11 Πέθανε πρώην πρόεδρος ομάδας
11.09.25 , 12:38 Μιμή Ντενίση: «Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα 20 λεπτά γυμναστική»
11.09.25 , 12:28 Τσάρλι Κερκ: Ποιος ήταν ο φιλοτραμπικός influencer που δολοφονήθηκε
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Σάσα Μπάστα: H κόρη της είναι ίδια η μαμά της - Η πρώτη μέρα στο Δημοτικό
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
Πέθανε πρώην πρόεδρος ομάδας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Γκύζη: Βίντεο Με Άνδρα Να Πυροβολεί Υπαλλήλους Καθαριότητας
Bίντεο από το επεισόδιο με πυροβολισμούς εναντίον υπαλλήλων καθαριότητας στου Γκύζη / Πηγή Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη ο πυροβολισμός υπαλλήλων της καθαριότητας του δήμου στην περιοχή του Γκύζη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν 59χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των υπαλλήλων, την ώρα που εργάζονταν με απορριμματοφόρο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο 59χρονος σε έξαλλη κατάσταση πλησίασε το απορριμματοφόρο την ώρα της αποκομιδής, διαμαρτυρόμενος έντονα για τον θόρυβο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων ότι είχαν σχεδόν ολοκληρώσει, εκείνος συνέχισε να τους ακολουθεί μέχρι την οδό Παράσχου, όπου και πυροβόλησε. 

«Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε», φώναξε, τους έριξε τρεις φορές χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Στη συνέχεια, ο δράστης εξαφανίστηκε με μηχανή. 

«Θα δείτε τι θα πάθετε»: Η στιγμή που άνδρας πυροβολεί υπαλλήλους του Δήμου στο Γκύζη

Μία ημέρα αργότερα, οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν στην Κυψέλη και τον συνέλαβαν.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε μικρό… οπλοστάσιο: ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές, 14 σφαίρες και δύο full-face κουκούλες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΚΥΖΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ
 |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top