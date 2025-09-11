«Θα δείτε τι θα πάθετε»: Η στιγμή που άνδρας πυροβολεί υπαλλήλους του Δήμου

Bίντεο από το επεισόδιο με πυροβολισμούς εναντίον υπαλλήλων καθαριότητας στου Γκύζη / Πηγή Σκάι

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη ο πυροβολισμός υπαλλήλων της καθαριότητας του δήμου στην περιοχή του Γκύζη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν 59χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των υπαλλήλων, την ώρα που εργάζονταν με απορριμματοφόρο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο 59χρονος σε έξαλλη κατάσταση πλησίασε το απορριμματοφόρο την ώρα της αποκομιδής, διαμαρτυρόμενος έντονα για τον θόρυβο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων ότι είχαν σχεδόν ολοκληρώσει, εκείνος συνέχισε να τους ακολουθεί μέχρι την οδό Παράσχου, όπου και πυροβόλησε.

«Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε», φώναξε, τους έριξε τρεις φορές χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Στη συνέχεια, ο δράστης εξαφανίστηκε με μηχανή.

Μία ημέρα αργότερα, οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν στην Κυψέλη και τον συνέλαβαν.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε μικρό… οπλοστάσιο: ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές, 14 σφαίρες και δύο full-face κουκούλες.