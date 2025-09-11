SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο

28 ιατροί, 13 διαφορετικών ειδικοτήτων προσέφεραν εθελοντικά υπηρεσίες

11.09.25 , 18:25 SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο
SEAJETS: Δίπλα Στους Κατοίκους Των Νησιών
Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, 28 ιατροί, 13 διαφορετικών ειδικοτήτων, ταξίδεψαν στην Αλόννησο και προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, παρέχοντας συνολικά 390 εξετάσεις σε ενήλικες και παιδιά που διαφορετικά θα έπρεπε να μετακινηθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα για να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Το Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου φιλοξένησε ένα πλήρως εξοπλισμένο κλιμάκιο κινητής μονάδας με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένους ιατρούς που κάλυψαν 13 ειδικότητες: γυναικολογίας, παιδιατρικής, ορθοπαιδικής, καρδιολογίας, δερματολογίας, νευρολογίας, ενδοκρινολογίας, πνευμονολογίας, οφθαλμολογίας, οδοντιατρικής, ορθοδοντικής, νεφρολογίας και αγγειοχειρουργικής.

SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο

Στιγμιότυπο από οφθαλμολογική εξέταση κατά τη διάρκεια της δράσης.

Με κοινό όραμα τη θωράκιση της υγείας στο νησί, με πνεύμα συνεργασίας και δράσης, η SEAJETS, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Δήμος Αλοννήσου ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση μιας σημαντικής υγειονομικής δράσης που εγκαινίασαν το Σάββατο 6/9 και που θα έχει συνέχεια. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λειτουργών Υγείας της Αγάπης Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, καθώς και με τη συμμετοχή ιατρικών, οδοντιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων της Μαγνησίας.

Η SEAJETS είναι διαχρονικά προσηλωμένη στην ενίσχυση των νησιωτικών κοινωνιών και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων τους. Με την ενίσχυση της Ιατρικής Πρόληψης, της Πρόνοιας και της Αλληλεγγύης, η SEAJETS παραμένει αρωγός σε δράσεις που φέρνουν πιο κοντά την εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη στους κατοίκους των ελληνικών νησιών.

SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, Μάριος Ηλιόπουλος, και η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου.

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, ο οποίος ταξίδεψε στην Αλόννησο, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι ένδειξη σεβασμού, αγάπης και στήριξης προς τους κατοίκους της Αλοννήσου. Η SEAJETS πάντα στέκεται δίπλα στις νησιωτικές κοινωνίες όχι μόνο με τα πλοία της, αλλά και με ουσία και πράξεις που κάνουν και θα κάνουν τη διαφορά. Η πρόληψη και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι θεμελιώδεις αξίες για όλους και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε ώστε να γίνουν πραγματικότητα για τους ανθρώπους της Αλοννήσου. Η δέσμευσή μας παραμένει να ενώνουμε τα νησιά μας και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες στις ανάγκες τους. Η Υγεία, η Παιδεία, ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός είναι προτεραιότητες μας και θα έπρεπε να είναι της κάθε κυβέρνησης σε όλο το κόσμο».

SEAJETS
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
