Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο

Σαράντα ημέρες πέρασαν από τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σε ηλικία 34 ετών και αυτή την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο.
Η οικογένειά της, οι συγγενείς και οι φίλοι της θα βρεθούν στις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού.
Οικογένεια Σαμαρά: Ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή στο πένθος της
«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει πρόσφατα σε κοινή τους ανάρτηση ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κώστας.
Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έπαθε ανακοπή και κατέληξε.
Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της
Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.
Εκεί υποβλήθηκε σε βιοχημικές εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο επειδή η ζάλη επέμενε, έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε η νευρολογική κλινική για περαιτέρω έλεγχο.
Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία
Η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της όμως από νευρολόγους και παθολόγους του Ευαγγελισμού φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις.
Αμέσως οι γιατροί προχώρησαν στην διασωλήνωσή της, όμως η κόρη του Αντώνη Σαμαρά υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.
Λένα Σαμαρά: «Έφυγε» μέσα σε μια ώρα – Ποια ήταν η κόρη του Αντώνη Σαμαρά
Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, όμως η καρδιά της Λένας Σαμαρά την είχε προδώσει.
Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά είχε συγκινήσει τους πάντες.
Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο επικήδειος του πατέρα της που «ράγισε» καρδιές
«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Σαμαράς, αποχαιρετώντας το παιδί του και πρόσθεσε:
«Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε. Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο».