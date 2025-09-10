Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο

Σαράντα ημέρες πέρασαν από τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σε ηλικία 34 ετών και αυτή την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο.

Η οικογένειά της, οι συγγενείς και οι φίλοι της θα βρεθούν στις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει πρόσφατα σε κοινή τους ανάρτηση ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κώστας.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του Κώστα στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έπαθε ανακοπή και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της Γεωργία και τον αδελφό της Κώστα - Instagram

Εκεί υποβλήθηκε σε βιοχημικές εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο επειδή η ζάλη επέμενε, έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε η νευρολογική κλινική για περαιτέρω έλεγχο.

Η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της όμως από νευρολόγους και παθολόγους του Ευαγγελισμού φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της Γεωργία

Αμέσως οι γιατροί προχώρησαν στην διασωλήνωσή της, όμως η κόρη του Αντώνη Σαμαρά υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, όμως η καρδιά της Λένας Σαμαρά την είχε προδώσει.

Φωτογραφία της οικογένειας Σαμαρά

Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά είχε συγκινήσει τους πάντες.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Σαμαράς, αποχαιρετώντας το παιδί του και πρόσθεσε:

Ο Αντώνης Σαμαράς με την κόρη του Λένα

«Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε. Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο».