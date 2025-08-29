Οικογένεια Σαμαρά: Ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή στο πένθος της

Για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Σ. Δημητρόπουλος
Αντώνης Σαμαράς
Την ευγνωμοσύνη της σε όσους συμμετείχαν στο πένθος για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών, εξέφρασαν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος του Κώστας. 

Στην ανακοίνωση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού αναφέρεται συγκεκριμένα:        

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα»
Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.
 

