Οικογένεια Σαμαρά: Ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή στο πένθος της

Την ευγνωμοσύνη της σε όσους συμμετείχαν στο πένθος για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών, εξέφρασαν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος του Κώστας.
Στην ανακοίνωση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα»
Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.
