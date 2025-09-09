Σεισμός: «Πιθανοί οι μετασεισμοί έως 4,5 Ρίχτερ. Αισθητοί και στην Αττική»

Συνεδρίασε η σεισμική επιτροπή - Τι λένε Καραστάθης και Παπαδόπουλος

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Facebook (Γεράσιμος Παπαδόπουλος)
Το 5,2 είναι σύνηθες για την Ελλάδα», λέει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σεισμική επιτροπή συγκλήθηκε εκτάκτως το πρωί της Δευτέρας, μετά τον σεισμό των 5,2 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Αττική. Τι λένε για το φαινόμενο ο Βασίλης Καραστάθης και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

«Η ακολουθία που παρατηρείται θεωρείται φυσιολογική και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ενεργοποίησης άλλων σεισμικών ζωνών», επεσήμανε σε δηλώσεις του ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

Ο κ. Καραστάθης χαρακτήρισε το φαινόμενο έναν «τυπικό σεισμό» για τον ελλαδικό χώρο, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, επισημαίνοντας πως τέτοιου μεγέθους σεισμοί συμβαίνουν περίπου μία φορά τον μήνα. Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως η Αττική και η Εύβοια, είναι αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία στον κόσμο.

«Περιμένουμε η σεισμική δραστηριότητα να συνεχιστεί για ώρες ή και μέρες, με πιθανότητα νέων δονήσεων που μπορεί να ξεπεράσουν τα 4 Ρίχτερ, χωρίς όμως αυτό να είναι βέβαιο», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται χαμηλής σεισμικότητας και στο παρελθόν δεν έχει δώσει ισχυρούς καταστροφικούς σεισμούς.

Απαντώντας σε ερώτηση, ξεκαθάρισε πως «ένας σεισμός αυτού του μεγέθους δεν μπορεί να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή» και ότι οι σεισμολόγοι βλέπουν προς το παρόν ένα συνηθισμένο φαινόμενο.

Παπαδόπουλος: «Ήταν δυνατός, έχουμε ήδη αρκετούς μετασεισμούς»

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου. Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», τόνισε πως είναι λογικό να προκληθεί αναστάτωση, καθώς ο σεισμός ήταν δυνατός και πολύ κοντά στην Αττική. Το μέγεθός του επιβεβαιώνεται στα 5,2 Ρίχτερ.

«Όλος ο κόσμος φοβήθηκε. Έχω λάβει εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες, μηνύματα, κι αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι' αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την Περιφέρεια, αλλά και στην Εύβοια. Το τελικό μέγεθος είναι στα 5,2 Ρίχτερ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τον σεισμό «κλασικό επιφανειακό», προερχόμενο από θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Γραμματικό και τα Νέα Στύρα. Όπως είπε, η συγκεκριμένη ζώνη δε διαθέτει υψηλό σεισμικό δυναμικό ούτε μεγάλα ρήγματα, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο.

«Πιθανοί οι μετασεισμοί έως 4,5 Ρίχτερ», λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 με 22 μετασεισμοί, με ισχυρότερο στα 2,8 Ρίχτερ, γεγονός που αφήνει περιθώρια για νέες δονήσεις μεγαλύτερης έντασης, πιθανώς έως 4,5 Ρίχτερ.

«Αυτές οι δονήσεις, εάν συμβούν, θα γίνουν αισθητές τόσο στην Αττική όσο και στην Εύβοια. Είναι πιθανό να καταγραφούν μέσα σε λίγες ώρες ή ακόμη και σε διάστημα αρκετών ημερών», εξήγησε.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν φαίνεται ικανό να επηρεάσει το ρήγμα της Πάρνηθας, καθώς για να συμβεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε ο αρχικός σεισμός να έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος.

ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΕΥΒΟΙΑ
 |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
