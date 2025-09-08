Λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική - Στην εντατική ο ασθενής

Συνελήφθησαν δύο γιατροί και μια νοσηλεύτρια

08.09.25 , 16:52 Λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική - Στην εντατική ο ασθενής
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική - Στην εντατική ο ασθενής
Σε ΜΑΦ 67χρονος μετά από λάθος μετάγγιση / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρεις μήνες μετά το τραγικό περιστατικό στο Τζάνειο με τη λάθος μετάγγιση αίματος που κόστισε τη ζωή σε 62χρονη, παρόμοιο συμβάν σημειώθηκε αυτή τη φορά σε μεγάλη ιδιωτική κλινική.

Νοσηλεύτρια φέρεται να προχώρησε σε μετάγγιση με ασύμβατη ομάδα αίματος σε έναν 67χρονο ασθενή. Το λάθος αντιλήφθηκε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε εγκαίρως, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί. Ωστόσο, μέχρι τότε είχαν ήδη χορηγηθεί περίπου 40ml από τα συνολικά 200ml της φιάλης.

Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο διασώστης του ΕΚΑΒ - Έκκληση για αίμα

Ο ασθενής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Μετά το περιστατικό, συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (7/9) η νοσηλεύτρια καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία.

Η ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής»

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Χάνει τη μάχη η γυναίκα του Τζανείου: «Είναι πολύ βαρύ», λέει ο γιος της

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

