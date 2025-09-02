Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο διασώστης του ΕΚΑΒ - Έκκληση για αίμα

Ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ πήγαινε σε περιστατικό που είχε κληθεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:58 Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook (Διασώστες Εκάβ)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο την Τρίτη 2/9 στην Καλλιθέα

Το σωματείο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ απευθύνει έκκληση για αίμα για τον διασώστη στο τμήμα μοτοσικλετών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης του ΕΚΑΒ

«Ο Δημήτρης μας χρειάζεται

Επείγουσα Έκκληση για Αίμα

Ο συνάδελφός μας, Μητρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, διασώστης του τμήματος μοτοσικλετών του ΕΚΑΒ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας έπειτα από σοβαρό τροχαίο εν ώρα υπηρεσίας.

Υπάρχει άμεση και μεγάλη ανάγκη για αίμα.

Όσοι μπορούν, παρακαλούνται να προσέλθουν:

• Στο Νοσοκομείο Νίκαιας (όπου εφημερεύει).

• Από σήμερα το πρωί σε όλες τις αιμοδοσίες νοσοκομείων στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας το όνομά του.

Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει.

Παρακαλούμε θερμά για άμεση ανταπόκριση και κοινοποίηση». 

Καλλιθέα: Πώς έγινε το τροχαίο 

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου στην Καλλιθέα. Η μοτοσικλέτα του να υπέστη εκτεταμένες ζημιές και ο ίδιος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε λίγη ώρα μετά από περιστατικό στο οποίο είχε κληθεί για να προσφέρει βοήθεια.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του Κρατικού Νίκαιας, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 |
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
 |
ΕΚΑΒ
 |
ΑΙΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top