Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο διασώστης του ΕΚΑΒ - Έκκληση για αίμα

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο την Τρίτη 2/9 στην Καλλιθέα.

Το σωματείο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ απευθύνει έκκληση για αίμα για τον διασώστη στο τμήμα μοτοσικλετών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

«Ο Δημήτρης μας χρειάζεται

Επείγουσα Έκκληση για Αίμα

Ο συνάδελφός μας, Μητρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, διασώστης του τμήματος μοτοσικλετών του ΕΚΑΒ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας έπειτα από σοβαρό τροχαίο εν ώρα υπηρεσίας.

Υπάρχει άμεση και μεγάλη ανάγκη για αίμα.

Όσοι μπορούν, παρακαλούνται να προσέλθουν:

• Στο Νοσοκομείο Νίκαιας (όπου εφημερεύει).

• Από σήμερα το πρωί σε όλες τις αιμοδοσίες νοσοκομείων στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας το όνομά του.

Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει.

Παρακαλούμε θερμά για άμεση ανταπόκριση και κοινοποίηση».

Καλλιθέα: Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου στην Καλλιθέα. Η μοτοσικλέτα του να υπέστη εκτεταμένες ζημιές και ο ίδιος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε λίγη ώρα μετά από περιστατικό στο οποίο είχε κληθεί για να προσφέρει βοήθεια.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του Κρατικού Νίκαιας, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.