Τροχαίο στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης του ΕΚΑΒ

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1/9 στην Καλλιθέα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ένας διασώστης του ΕΚΑΒ.

Η μοτοσικλέτα του διασώστη έχει σχεδόν διαλυθεί, όπως κατέγραψε στα πλάνα του το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR, καθώς η σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή. Ο διασώστης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δίνει μάχη για την ζωή του.

Το επιβεβαιώνουν και οι κάτοικοι, οι οποίοι το πρωί γύρω στις 10 άκουσαν έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Βγήκαν και είδαν τον 47χρονο Εκαβίτη στο έδαφος. Από ό,τι λένε, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με το διερχόμενο ΙΧ.

Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η μοτοσικλέτα ήταν στην οδό Επαμεινώνδα, κατέβαινε προς την Ποσειδώνος και βγήκε το άλλο αυτοκίνητο από την οδό Πεισιστράτου. Σε εκείνη τη γωνία έγινε και η πολύ σφοδρή σύγκρουση. Να σημειωθεί ότι λίγο πριν το τροχαίο, ο άντρας είχε πάει να βοηθήσει σε ένα περιστατικό που είχε κληθεί.