Τροχαίο στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης του ΕΚΑΒ

Η μηχανή του διαλύθηκε - Μεταδίδει ο Άρης Λάμπος

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 01.09.25, 15:25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1/9 στην Καλλιθέα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ένας διασώστης του ΕΚΑΒ.

Η μοτοσικλέτα του διασώστη έχει σχεδόν διαλυθεί, όπως κατέγραψε στα πλάνα του το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR, καθώς η σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή. Ο διασώστης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δίνει μάχη για την ζωή του. 

Τροχαίο Καλλιθέα: Μηχανή καρφώθηκε σε σταθμευμένο φορτηγό

Το επιβεβαιώνουν και οι κάτοικοι, οι οποίοι το πρωί γύρω στις 10 άκουσαν έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Βγήκαν και είδαν τον 47χρονο Εκαβίτη στο έδαφος. Από ό,τι λένε, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με το διερχόμενο ΙΧ.

Τροχαία Ελλάδα: «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό» - Βαρύς ο φόρος αίματος

Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η μοτοσικλέτα ήταν στην οδό Επαμεινώνδα, κατέβαινε προς την Ποσειδώνος και βγήκε το άλλο αυτοκίνητο από την οδό Πεισιστράτου. Σε εκείνη τη γωνία έγινε και η πολύ σφοδρή σύγκρουση. Να σημειωθεί ότι λίγο πριν το τροχαίο, ο άντρας είχε πάει να βοηθήσει σε ένα περιστατικό που είχε κληθεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
