Τροχαία Ελλάδα: «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό» - Βαρύς ο φόρος αίματος

Το παράδειγμα του Ελσίνκι με τα μηδενικά θύματα

Ελλαδα
Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στην άσφαλτο που «καταβάλλει» η Ελλάδα, καθώς κάθε 14 ώρες καταγράφεται ένας θάνατος από τροχαίo

Μόνο τον Ιούνιο σημειώθηκαν 74 τροχαία με 63 νεκρούς και 1.295 τραυματίες. 

Τροχαίο Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος – Το αυτοκίνητό του κατέληξε σε χωράφι

«Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκαρφαλώσαμε άλλη μία θέση. Ήμασταν στην 4η θέση το 2023 και το 2024 με αύξηση 4%. Ανεβήκαμε στην 3η θέση πίσω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Σταθερά η Ρουμανία και η Βουλγαρία με μία αυξητική τάση της τάξης του 4%, όταν ο μέσος όρος τροχαίων ατυχημάτων θανατηφόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 3%», δήλωσε στην ΕΡΤ ο σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων Αντώνης Μορφονιός.

Όπως σημείωσε ο νέος ΚΟΚ είναι ένας νόμος τιμωρητικός, εισπρακτικός και όχι προληπτικός, ενώ υπογράμμισε πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της οδήγησης. 

Τραγωδία Εύβοια: «Καλό ταξίδι ψυχές μου» - Συγκινεί η αδελφή του 45χρονου

Ένα ακόμα μείζον θέμα, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι και η ατιμωρησία, καθώς βλέπουμε να επαναλαμβάνονται απαράδεκτες οδηγικές συμπεριφορές στους δρόμους της χώρας. 

Τροχαία: Το παράδειγμα του Ελσίνκι 

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί το Ελσίνκι, το οποίο εδώ κι έναν χρόνο δεν έχει καταγράψει ούτε ένα θανατηφόρο τροχαίο.

Σύμφωνα με τον Ρόνι Ουτριάινεν, μηχανικό κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Αστικού Περιβάλλοντος της πόλης, το επίτευγμα αυτό οφείλεται «σε πολλούς παράγοντες, αλλά τα όρια ταχύτητας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς».

Τροχαίο Πάτρα: «Το παιδί μου λέει “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”»

Οι δημοτικοί αξιωματούχοι στο Ελσίνκι επέβαλαν το χαμηλότερο όριο ταχύτητας (30 χλμ.) στις περισσότερες κατοικημένες περιοχές και στο κέντρο της πόλης του Ελσίνκι το 2021. 

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν 70 νέες κάμερες ελέγχου ταχύτητας και εφαρμόστηκε μια στρατηγική αστυνόμευσης βασισμένη στην εθνική πολιτική «Όραμα Μηδέν», με στόχο την επίτευξη μηδενικών τραυματισμών ή θανάτων από τροχαία ατυχήματα. 

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

Ο Ρόνι Ουτριάινεν τόνισε ότι η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται σε μακροπρόθεσμες πολιτικές κινητικότητας που βασίζονται σε δεδομένα και στρατηγικές αστικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, σε πολλά μέρη της πόλης, οι δρόμοι έχουν στενέψει και έχουν φυτευτεί δέντρα, με σκοπό να κάνουν τους οδηγούς να κινούνται πιο προσεκτικά μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Η πόλη έχει επίσης επενδύσει σε νέες υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατόδρομων που εκτείνεται σε πάνω από 1.500 χιλιόμετρα. Έχει ενισχύσει το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της με λεωφορεία χωρίς άνθρακα και έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για μια νέα γραμμή τραμ.

Καστοριά: Τροχαίο με δύο 16χρονα παιδιά νεκρά - Τα έψαχναν οι γονείς τους

Τροχαία Ευρώπη: Στην τρίτη θέση η Ελλάδα – Η Βουλγαρία κρατά τα πρωτεία

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, με τη Βουλγαρία να διατηρεί τα πρωτεία, με  81,6 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή 78% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 45,5 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους. 

Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της

Η Ρουμανία είναι δεύτερη και μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Σερβία και η Λετονία. 

