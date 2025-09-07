Φρίκη στη Λάρισα: Δύο γυναίκες εξέδιδαν και απειλούσαν 20χρονη

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και η 20χρονη επέστρεψε στην πατρίδα της

Μια σοκαριστική υπόθεση εμπορίας ανθρώπων αποκαλύφθηκε στη Λάρισα, όπου δύο γυναίκες συνελήφθησαν καθώς φέρονται να εξανάγκαζαν μια 20χρονη από την Κολομβία να εκδίδεται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη, η νεαρή κοπέλα είχε πειστεί από τις δύο κατηγορούμενες να έρθει στην Ελλάδα με την υπόσχεση ότι θα κέρδιζε πολλά χρήματα.

Πριν από λίγες ημέρες μεταφέρθηκε στη Λάρισα και εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Λιβαδάκι, το οποίο είχαν νοικιάσει οι δύο γυναίκες. Η μία μάλιστα αναλάμβανε να κανονίζει τα ραντεβού της.

Μέσα σε λίγες ημέρες η 20χρονη φέρεται να συνευρέθηκε με περίπου 40 άτομα. Όταν ζήτησε να σταματήσει, οι κατηγορούμενες αρνήθηκαν και της ζητούσαν χρήματα για να την αφήσουν ελεύθερη.

Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να επικοινωνήσει με άτομο της εμπιστοσύνης της και στη συνέχεια με την Αστυνομία. Στήθηκε επιχείρηση, οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και η 20χρονη επέστρεψε στην πατρίδα της.

ΛΑΡΙΣΑ
