Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Η 52χρονη εξέπνευσε τα ξημερώματα της Κυριακής

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
Πέθανε Ξαφνικά Η Φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας καθώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Μαρία Μαρόγιαννη, τα ξημερώματα της Κυριακής 7/9.

Η Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και όλοι τη χαρακτήριζαν ως «χαμογελαστό κορίτσι και άψογη επαγγελματία», που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP.  Εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το ΑΠΕ από το 1996 -καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012, ενώ μετά συνέχισε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της ως photo-editor στον τομέα φωτορεπορτάζ και βίντεο του πρακτορείου.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ - ΜΠΕ εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στους οικείους της.

Το «αντίο» της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά οδύνη αποχαιρετά την Μαρία Μαρόγιαννη.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μαρία Μαρόγιαννη έκανε τα πρώτα της βήματα το 1995 στο πρακτορείο Eurokinissi φωτογραφίζοντας τα 
πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό και στη συνέχεια υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. 

«Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Μαρία μου θα μου λείψεις αφάνταστα»

Η φωτορεπόρτερ Συμέλα Παντζαρτζή, αποχαιρέτισε τη συνάδελφό της μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook: «Το Μαράκι μας… Λίγες ώρες πριν δουλεύαμε παρέα… Λίγες ώρες μετά έτσι απλά μου ανακοινώθηκε πως το Μαράκι μας, αυτό το όμορφο, λαμπερό, ταλαντούχο και πολυαγαπημένο μου πλάσμα… δεν υπάρχει πια. Η ζωή της σύντομη, δημιουργική αλλά και πολυτάραχη, με μοιραία γεγονότα που καθόρισαν τη ζωή της. Εύχομαι να βρει η ψυχή της τη γαλήνη που της έλειπε τόσο πολύ εν ζωή… Μαρία μου θα μου λείψεις αφάνταστα… Λυπάμαι τόσο μα τόσο πολύ!!!».

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
