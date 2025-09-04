Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου

Σήμερα θα γίνει στην Πάτρα η κηδεία του 27χρονου Δημήτρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, όταν η μηχανή του παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή στη συμβολή των οδών Αμερικής και εθνικής οδού Πατρών – Αθηνών. Η μητέρα του συγκινεί λίγες ώρες πριν αποχαιρετήσει για πάντα τον γιο της.

«Χάσαμε έναν άγγελο. Δεν μας είχε πει ποτέ όχι σε τίποτα. Ήταν η καλύτερη ψυχή του κόσμου. Δεν υπήρχε τέτοιο παιδί, τέτοιο χαμόγελο. Ήταν ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού το παιδί μου. Έλειπε συνέχεια. Τώρα τον τελευταίο μήνα ήταν εδώ στην Πάτρα. Πήγαινε κανονικά στον δρόμο, κάποιος έκανε αναστροφή κι έπεσε πάνω του» είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα εμφανίστηκε χθες, Τετάρτη στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας.

Όπως έγινε γνωστό, την ώρα του τροχαίου, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα δύο από τα τρία του παιδιά. Ο οδηγός του ΙΧ μετά τη σύγκρουση σταμάτησε και περίμενε το ασθενοφόρο. Όταν οι διασώστες ολοκλήρωσαν το έργο τους και έφυγαν για το Νοσοκομείο με το ασθενοφόρο, ακολούθησε κι εκείνος.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν έξω από το νοσοκομείο Ρίου.

Σύμφωνα με το tempo24.news πρόκειται για άνδρα πολύ γνωστό στην Αιγιάλεια που παλαιότερα εργαζόταν σε πασίγνωστο καλοκαιρινό μπαρ της περιοχής, ενώ ασχολείται και με το αυτοκίνητο. Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος για το γεγονός ωστόσο δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση.