Σαμαράς για τροχαίο Πόρσε: «Μου είπαν να σβήσω τα stories από το Instagram»

Σήμερα απολογείται η 45χρονη - Ισχυρίζεται ότι έπαθε αμνησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Τροχαίο με Πόρσε - Τ. Σαμαράς: «Μου ζήτησαν να σβήσω τα στόρι από τη διασκέδαση με την 45χρονη» / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου και οδήγησαν στο σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης με την πολυτελή Πόρσε μίλησε ο γνωστός κομμωτής Τρύφωνας Σαμαράς. 

Στην εκπομπή «Power Talk» δήλωσε ότι διασκέδασε με την οδηγό του πολυτελούς οχήματος, λίγες ώρες πριν εκείνη εμπλακεί στο ατύχημα. Τα δύο νέα παιδιά που επέβαιναν στο άλλο ΙΧ νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάστασή τους είναι σταθερή. 

45χρονη Porsche: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία της

«Τη γνώρισα εκείνο το βράδυ. Πήγα να κάνω δουλειά μαζί της. Δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία. Μετά όμως τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά μπορεί να έχει πιει ο καθένας. Δεν την ήξερα κιόλας, δεν ήταν κολλητή μου να ξέρω αν πίνει. Δεν έδωσα σημασία γιατί εγώ ήμουν καλεσμένος», είπε αρχικά ο κομμωτής. 

«Ήταν μια χαρά. Δεν έδειχνε να είναι μεθυσμένη. Μου ζήτησαν να σβήσω τα stories μου στo Instagram, αλλά δεν είχε νόημα γιατί αυτά δεν λένε κάτι. Η φίλη της κυρίας μου το ζήτησε. Μου το είπαν το πρωί, στις 7, αλλά εγώ κοιμόμουν. Δεν είναι κάτι κακό. Εγώ δεν πίνω, δε μου αρέσει καθόλου το ποτό», πρόσθεσε. 

Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Τροχαίο Πόρσε: Απολογείται σήμερα η 45χρονη 

Σήμερα, Τρίτη 2/9, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των Αρχών η 45χρονη οδηγός της Πόρσε, η οποία κατηγορείται ότι έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στη Θέρμη και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, εγκαταλείποντας τους τραυματίες στο σημείο.

Αυτή είναι η οδηγός της Πόρσε: Διασκέδαζε με τον Τρ. Σαμαρά πριν το τροχαίο

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση, λόγω μέθης και, κατά συνέπεια, δε γνώριζε πως υπήρχαν τραυματισμένα άτομα. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπέστη αμνησία και δηλώνει συγκλονισμένη από τα γεγονότα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
ΘΕΡΜΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top