Σαμαράς για τροχαίο Πόρσε: «Μου είπαν να σβήσω τα stories από το Instagram»

Για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου και οδήγησαν στο σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης με την πολυτελή Πόρσε μίλησε ο γνωστός κομμωτής Τρύφωνας Σαμαράς.

Στην εκπομπή «Power Talk» δήλωσε ότι διασκέδασε με την οδηγό του πολυτελούς οχήματος, λίγες ώρες πριν εκείνη εμπλακεί στο ατύχημα. Τα δύο νέα παιδιά που επέβαιναν στο άλλο ΙΧ νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

«Τη γνώρισα εκείνο το βράδυ. Πήγα να κάνω δουλειά μαζί της. Δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία. Μετά όμως τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά μπορεί να έχει πιει ο καθένας. Δεν την ήξερα κιόλας, δεν ήταν κολλητή μου να ξέρω αν πίνει. Δεν έδωσα σημασία γιατί εγώ ήμουν καλεσμένος», είπε αρχικά ο κομμωτής.

«Ήταν μια χαρά. Δεν έδειχνε να είναι μεθυσμένη. Μου ζήτησαν να σβήσω τα stories μου στo Instagram, αλλά δεν είχε νόημα γιατί αυτά δεν λένε κάτι. Η φίλη της κυρίας μου το ζήτησε. Μου το είπαν το πρωί, στις 7, αλλά εγώ κοιμόμουν. Δεν είναι κάτι κακό. Εγώ δεν πίνω, δε μου αρέσει καθόλου το ποτό», πρόσθεσε.

Τροχαίο Πόρσε: Απολογείται σήμερα η 45χρονη

Σήμερα, Τρίτη 2/9, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των Αρχών η 45χρονη οδηγός της Πόρσε, η οποία κατηγορείται ότι έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στη Θέρμη και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, εγκαταλείποντας τους τραυματίες στο σημείο.

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση, λόγω μέθης και, κατά συνέπεια, δε γνώριζε πως υπήρχαν τραυματισμένα άτομα. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπέστη αμνησία και δηλώνει συγκλονισμένη από τα γεγονότα.