45χρονη Porsche: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία της

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για το πώς συνέβη το τροχαίο

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών στη Θέρμη

Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Η γυναίκα, η οποία, όπως αποδείχθηκε, οδηγούσε μεθυσμένη κι έφυγε από το σημείο του τροχαίου, εγκαταλείποντας τους δύο τραυματίες, αναμένεται να επιμείνει στον αρχικό ισχυρισμό της ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. 

Η Porsche της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη

Η Porsche της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη

Η ίδια υποστήριξε ότι αφού έπεσε με το πολυτελές αυτοκίνητό της πάνω στο αυτοκίνητο των δύο νεαρών, βγήκε από αυτό και σε κατάσταση σοκ ζήτησε βοήθεια από τη φίλη της που πέρναγε από το σημείο. Πήγαν μαζί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν ειδοποίησε ούτε ασθενοφόρο για τους τραυματίες, ούτε την αστυνομία για να αναφέρει το συμβάν. 

Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη

Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι οδηγούσε την Porsche μεθυσμένη την ώρα του τροχαίου

Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι οδηγούσε την Porsche μεθυσμένη την ώρα του τροχαίου

Οι δικηγόροι της σε δηλώσεις τους έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης, θέλοντας να δικαιολογήσουν γιατί δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Επέμειναν μάλιστα ότι η αποχώρησή της από το σημείο δεν πρέπει να θεωρηθεί εγκατάλειψη, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ήταν η ίδια τραυματισμένη. 

Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche

«Ήταν σε κατάσταση σοκ, νόμιζε ότι πέθαινε, γι’ αυτό πήγε άμεσα στο νοσοκομείο με τη βοήθεια μιας γνωστής της», ανέφερε ο κ. Κ. Οικονόμου.

Η 45χρονη επιμένει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά ότι ήταν τραυματισμένη κι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο

Η 45χρονη επιμένει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά ότι ήταν τραυματισμένη κι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο

Διαψεύδουν επίσης ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο το αλκοτέστ που της έγινε περίπου έξι ώρες μετά το τροχαίο βγήκε θετικό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα της βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. 

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

«Σε εμένα είπε ότι “βγήκα”. Ένας άνθρωπος που έχει φέρει τρεις τούμπες με το αυτοκίνητο, είναι αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, έχει γίνει τηλέφωνο στην αστυνομία, είναι δυνατόν να τον βγάζουμε στα μανταλάκια και να μη λέμε δόξα τω Θεώ που έζησε; Υπάρχει διάγνωση από το νοσοκομείο που αναφέρει προσωρινή αμνησία», είπε ο δικηγόρος της.

Λίγες ώρες πριν το τροχαίο η 45χρονη διασκέδαζε μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Λίγες ώρες πριν το τροχαίο η 45χρονη διασκέδαζε μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Τροχαίο Θέρμη: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Πολλά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου στη Θέρμη. 

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα όταν χτύπησε το δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Η Porsche της 45χρονη έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε ένα αυτοκίνητο

Η Porsche της 45χρονη έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε ένα αυτοκίνητο

Μάλιστα σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η Porsche μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, να περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενη προς Χαλκιδική.

Μυστήριο παραμένει το πώς η 45χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο, αν δηλαδή έσπασε την ηλιοροφή, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, ή αν είχε εξωτερική βοήθεια. 

Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε η 45χρονη στο νοσοκομείο λίγο μετά το συμβάν. 

Υπενθυμίζεται ότι το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 

Πρόκειται για μια γυναίκα 26 ετών, η οποία ήταν οδηγός του οχήματος, και για έναν 28χρονο συνοδηγό, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
 

