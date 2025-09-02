Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός – Μετέτρεψε την Ελούντα σε τουριστικό προορισμό

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο γνωστός επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός, ο οποίος μετέτρεψε την Ελούντα σε ξακουστό τουριστικό προορισμό.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Φώτης με μια ανάρτηση στο Facebook.

«Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε “με τις κοπέλες μας”, με το λατρεμένο σκαρί του, την “Ελιάνα”. Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος», έγραψε ο Φώτης Κοκοτός.

Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν πρωτοπόρος αρχιτέκτονας και δημιουργός που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στην Κρήτη.

Η Ελούντα, που έγινε προορισμός, συνώνυμο της πολυτέλειας και της φιλοξενίας, φέρει τη σφραγίδα του, καθώς με το Elounda Beach και το Elounda Bay Palace, ανέδειξε ένα νέο μοντέλο φιλοξενίας, που η πολυτέλεια συναντούσε τη φυσική ομορφιά του τόπου.

Ο Σπύρος Κοκοτός σφράγισε με το έργο του τον ελληνικό τουρισμό. Από τα πρώτα του βήματα, ακόμα ως φοιτητής, εργάστηκε στο έργο του Hilton Αθηνών και μετά την αποφοίτησή του αφοσιώθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε τουριστικά έργα, έχοντας υπογράψει περισσότερα από 40 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.

Σε στενή συνεργασία με τον αδελφό του, τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Κοκοτό, ανέλαβαν μια σειρά από έργα στη Ρόδο, όπως το ξενοδοχείο Esperia, το ξενοδοχείο Aura. Παράλληλα, τη δεκαετία του ’60 κατασκεύασαν σημαντικά ξενοδοχεία στην Κρήτη, όπως το El Greco και το Hermes στον Άγιο Νικόλαο, ενώ άφησαν το αποτύπωμά τους και στην Κέρκυρα με τα Arcadio και Olympic.

Η φήμη του ως κορυφαίου αρχιτέκτονα ξενοδοχείων ενισχύθηκε με έργα όπως το Club Med στην Κω, το Poseidon στο Λουτράκι και το Minos Palace στην Κρήτη.

