Προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση στην Παιανία

Το ρεπορτάζ του Star για τον κατηγορούμενο για εμπρησμό από πρόθεση στην Παιανία

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 62χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση, σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη, σε παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Ο κατηγορούμενος για τον εμπρησμό στην Παιανία ενώ οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Σ.Δημητρόπουλος)

Ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί σε βίντεο, την επίμαχη ημέρα, να φθάνει στην περιοχή με ποδήλατο τύπου mountain bike, όπου φαίνεται να βάζει φωτιά με αναπτήρα. Καταγράφηκε επίσης αμέσως μετά, να πετά το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων.

Ο ίδιος ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε την κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό, ισχυριζόμενος πως μένει κοντά στο σημείο και περνά καθημερινά καθώς πηγαίνει στο σπίτι του γιου του.

Η πυργαγιά στην Παιανία για την οποία κατηγορήθηκε για εμπρησμό από πρόθεση 62χρονος (φωτογραφία Ευρωκίνηση Σ. Δημητρόπουλος)

«Δεν έχω βάλει εγώ τις φωτιές», φέρεται να υποστήριξε . Όσο για την ρίψη του σακιδίου του στον κάδο, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι είχε κόψει σύκα και σταφύλια και «φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή».

