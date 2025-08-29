Αυτός είναι ο τζογαδόρος εμπρηστής της Παλλήνης - Φωτογραφία ντοκουμέντο

Κάθε φορά που έχανε έβαζε φωτιά, είπε στην αστυνομία

Απολογήθηκε στον ανακριτή ο δημοτικός υπάλληλος, που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη. Το STAR εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από έναν άλλο κατηγορούμενο εμπρηστή, τον 62χρονο αλλοδαπό που συνελήφθη για την πυρκαγιά στην Παιανία.  

Βίντεο ντοκουμέντο: Καρέ - καρέ η δράση του εμπρηστή με το ποδήλατο στην Παιανία 

Καρέ - καρέ η δράση του εμπρηστή με το ποδήλατο στην Παιανία 

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει καρέ-καρέ τον 62χρονο αλλοδαπό με το ποδήλατο ν' αποχωρεί με ταχύτητα από παράδρομο της Αττικής Οδού στην Παιανία και πίσω του να έχει ξεσπάσει επικίνδυνη αγροτοδασική πυρκαγιά. 

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής που ερεύνησαν την υπόθεση, τα πρώτα τρία λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, πέρα από τον 62χρονο με το ποδήλατο, κανείς άλλος, δεν πέρασε από αυτό το σημείο, ενώ τα ρούχα και το σακίδιο που έφερε εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων της περιοχής. Τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή για ν΄ απολογηθεί με τη «βαριά» κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση. 

Παλλήνη: Συνέλαβαν δημοτικό υπάλληλο για τέσσερις εμπρησμούς

Φωτογραφία - ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο τζογαδόρος εμπρηστής της Παλλήνης

 Αυτός είναι ο τζογαδόρος εμπρηστής της Παλλήνης

Σε μια άλλη φωτογραφία-ντοκουμέντο, που εξασφάλισε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, φαίνεται ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος, που συνελήφθη για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη, να βγάζει selfie μέσα σε χαρτοπαικτική λέσχη. 

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έμειναν άναυδοι όταν άκουσαν τον αδιανόητο ισχυρισμό του πως ήταν εθισμένος στον τζόγο και κάθε φορά που έχανε έβαζε φωτιά σε ξερόχορτα. 

Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος, αφού μετέφερε με το λευκό βαν παιδιά με Ειδικές Ανάγκες σε Κέντρο Αποκατάστασης στην Παλλήνη, στη συνέχεια πήγαινε σε κοντινά οικόπεδα και φέρεται να έβαζε φωτιά σε ξέρα χόρτα, ενώ μετά επέστρεφε πίσω στη δομή για να τα παραλάβει.

 

