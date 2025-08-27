Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές

Η δράση του εμπρηστή με το λευκό βαν

27.08.25 , 09:23 Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές
Πηγή: Πηγή φωτογραφίας irafina.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον 48χρονο υπάλληλο του δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη ως υπεύθυνος για τέσσερις φωτιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην περιοχή.

Παλλήνη: Συνέλαβαν δημοτικό υπάλληλο για τέσσερις εμπρησμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μόνιμος υπάλληλος και εργαζόταν ως οδηγός για τη μεταφορά παιδιών με αναπηρία σε ειδικά σχολεία και κέντρα αποκατάστασης. 

Οι πυρκαγιές για τις οποίες θεωρείται υπεύθυνος ξέσπασαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου, σε απόσταση 200 μέτρων περίπου κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Αμεα και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων κι εφήβων. 

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παλλήνη

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, ο 48χρονος ενεργούσε συστηματικά τις απογευματινές ώρες, βάζοντας φωτιές σε ξερά χόρτα με αναπτήρες ή με φλεγόμενα αντικείμενα. Κινούταν μάλιστα με ένα λευκό βαν, που βοήθησε και στον εντοπισμό του. 

Με το συγκεκριμένο βαν φέρεται να πήγαινε σε διάφορα οικόπεδα, περιφραγμένα ή μη και α βάζει φωτιές. Μάλιστα λίγες ώρες αργότερα επέστρεφε για να παραλάβει τα παιδιά που είχε αφήσει στα ειδικά κέντρα. 

Στην κατοχή του βρέθηκαν αναπτήρες, σπίρτα και κομμένα κομμάτια χαρτιού.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν εμπλοκή και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΠΑΛΛΗΝΗ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
