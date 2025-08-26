Παλλήνη: Συνέλαβαν δημοτικό υπάλληλο για τέσσερις εμπρησμούς

Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 & 19/6/2025, καθώς και στις 14/7

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πρόκληση 4 πυρκαγιών κοντά σε δασική έκταση στην Παλλήνη Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες αρχές πρόκειται για μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης ο οποίος συνελήφθη σήμερα (26/8) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση στην Παλλήνη. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής».

Τραγωδία στην Παλλήνη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Μαραθώνος

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης καθώς εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε ρίχνοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα. Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο. Τέλος, από τις καταθέσεις μαρτύρων προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ο 48χρονος θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
ΠΑΛΛΗΝΗ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
