Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα χαροπαλεύει μετά την επίθεση στη Μινεσότα

«Ο δράστης είχε εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 10:20 Σεπτέμβριος 2025: Ποια ζώδια θα δουν αλλαγές στην καθημερινότητά τους
29.08.25 , 09:59 Πυρά Φιντάν κατά Ελλήνων πολιτικών–«Δε δεχόμαστε υποδείξεις», λέει η Αθήνα
29.08.25 , 09:58 Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα χαροπαλεύει μετά την επίθεση στη Μινεσότα
29.08.25 , 09:57 Χένρικσεν: Αυτή είναι η θεραπεία που του έδωσε πίσω την παλιά του ζωή
29.08.25 , 09:35 Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
29.08.25 , 09:31 Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
29.08.25 , 09:23 Καιρός: Προειδοποίηση για επικίνδυνες βροχές το Σαββατοκύριακο
29.08.25 , 09:12 Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία 240.000€ από μεζονέτα που διαμένουν Ουκρανοί
29.08.25 , 09:09 «Κινούμαι Ηλεκτρικά» : Αυτά ισχύουν για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
29.08.25 , 09:03 Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Τo tweet του θανάτου με τα 7 εκατομμύρια likes
29.08.25 , 08:55 Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
29.08.25 , 08:47 Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
29.08.25 , 08:20 Σαββατοκύριακο στο πιο κοντινό κυκλαδονήσι - Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα!
29.08.25 , 08:05 Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων
29.08.25 , 07:43 Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» : Αυτά ισχύουν για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θρήνος στη Μινεάπολις, μετά το μακελειό σε σχολείο / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζει η υπόθεση της 12χρονης Σοφίας Φόρτσα, της Ελληνοαμερικανίδας μαθήτριας, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Καθολικό Σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση

Η Σοφία ήταν ανάμεσα στους 17 μαθητές που τραυματίστηκαν, όταν ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ εναντίον παιδιών την ώρα που βρίσκονταν σε εκκλησία του σχολείου. Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους δύο μαθητές, ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ το κορίτσι υπεβλήθη άμεσα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Μινεσότα: Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα ανάμεσα στους τραυματίες

Τραγική φιγούρα η μητέρα της Σοφίας, νοσηλεύτρια σε παιδιατρική ΜΕΘ του νοσοκομείου Hennepin Healthcare, η οποία έσπευσε να περιθάλψει τους τραυματίες, χωρίς να γνωρίζει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν και η ίδια της η κόρη. Την ώρα της επίθεσης στο σχολείο βρισκόταν και ο μικρότερος αδερφός της, που δεν τραυματίστηκε σωματικά, αλλά υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

Στο Go Fund Me έχει δημιουργηθεί σελίδα στήριξης της οικογένειας της μικρής Σοφίας. Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας είναι μεγάλη, καθώς έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερα από 480.000 δολάρια. Οι γονείς της βρίσκονται συνεχώς δίπλα της, με την ελπίδα ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σοφία Φόρτσα

Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα / Φωτογραφίες Go Fund Me

Η 12χρονη Ελληνοαμερικανίδα που τραυματίστηκε στην επίθεση σε σχολείο στη Μινεάπολις

«Ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά»

Ο δράστης, που είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο και αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανσέξουαλ, είχε δημοσιεύσει πριν την επίθεση βίντεο με ακατανόητα και βίαια μηνύματα. Σε αυτά εξέφραζε θαυμασμό για γνωστούς δολοφόνους, απειλούσε ότι θα «χτυπήσει» στον ναό, ενώ καλούσε σε βία ακόμη και εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας, «ο δράστης είχε εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά». «Φαίνεται ότι μας μισούσε όλους... Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά», σχολίασε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του εργαζόταν στο σχολείο μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
MINEAPOLIS
 |
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top