Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό

Ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται για τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ζέτα Μακρυπούλια: Έστειλε παίκτη του Ρουκ Ζουκ στην Ελένη Βουλγαράκη για να γνωρίσει τον Φώτη Ιωαννίδη / Βίντεo: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Βουλγαράκη μετά τον τελευταίο αγώνα του Φώτη Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό, αναδημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του αγαπημένου της, βάζοντας μια πράσινη καρδιά.

Ελένη Βουλγαράκη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Φώτη Ιωαννίδη

Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά τον τελευταίο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
βουλγαρακη

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, αφού επιβεβαίωσε και ο ίδιος τη συμφωνία των πράσινων με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μεταγραφή του.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ και την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Εuropa League, ο ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τους οπαδούς του ΠΑΟΕ, ενώ στη συνέχεια δήλωσε on camera ότι ετοιμάζεται για τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

«Να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με έναν πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα σε μια πιεστική ατμόσφαιρα καταφέραμε να περάσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παρά τις ευκαιρίες που έχουμε, αλλά θα γίνει στο μέλλον», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ένας μεγάλος έρωτας

Η Ελένη Βουλγαράκη κι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κι ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να απολαύσει τον σύντροφό της.

ελενη βουλγαρακη

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
 |
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
