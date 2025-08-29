Δέσποινα Βανδή: Το φιλί στον Μπισμπίκη και το τραγούδι που του αφιέρωσε

Β. Μπισμπίκης: «Είμαι το ίδιο "καψούρης" και ερωτευμένος - Μου λείπει και... ξαφνιάζομαι κάθε φορά που τη βλέπω» / Βίντεο: mega

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στον Πειραιά και φυσικά ανάμεσα στο κοινό ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Η τραγουδίστρια έκανε μία αφιέρωση πάνω από τη σκηνή στον σύντροφό της και του έδωσε ένα φιλί στο στόμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok την ώρα που τραγουδούσε το κομμάτι «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ο Βασίλης Μπισμπίκης την πλησίασε, την κοίταξε πιάνοντάς την από τη μέση και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί που καταχειροκροτήθηκε.

@music.radio00 Εδώ στον Πειραιά με την Δέσποινα Βανδή και τον Στέλιο Ρόκκο. ♬ πρωτότυπος ήχος - music.vibes

Το ζευγάρι είναι μαζί 4 χρόνια και συγκατοικεί στο νέο του σπίτι στη Φιλοθέη. Το Πάσχα οι δυο τους αποφάσισαν να μετακομίσουν από το σπίτι που έμενε η τραγουδίστρια πριν με την οικογένεια της στη Βούλα.

Έτσι το νέο τους σπίτι έχει δωμάτια και για τα τρία τους παιδιά, που έχουν αποκτήσει από τους προηγούμενους γάμους τους.

Η Δέσποινα Βανδή στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Στούντιο 4» είχε εξομολογηθεί για τον σύντροφό της:

«O Βασίλης ήρθε σε μια περίοδο που δεν έψαχνα καν αυτό που αναζητούσα, πραγματικά δηλαδή ήταν κεραυνός εν αιθρία όταν μου ήρθε. Τον είδα πρώτη φορά στο θέατρο, στην παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια». Δεν το έπαθα όμως εκεί για να πω την αλήθεια. Μετά τον κάλεσα και γω κάπου που τραγουδούσα και, όταν τον είδα, είπα “Χριστέ μου” και πρώτη φορά με “βάρεσε” κατευθείαν. Χωρίς να γνωρίζω, δεν ήξερα καν ότι ήταν και εκείνος παντρεμένος και είχε παιδί. Δεν ήξερα τίποτα για τον Βασίλη, καθόλου».