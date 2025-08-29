Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει!

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο, ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, επιστρέφει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Η διοργάνωση, που υλοποιείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προσκαλεί τους λάτρεις του ποδηλάτου – τολμηρούς και μη – να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, επιλέγοντας είτε την κλασική διαδρομή των 7 χλμ., είτε να δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη διαδρομή των 16 χλμ.

Ξεκινά ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στο podilatikos.opanda.gr και www.opanda.gr και θα παραμείνουν ανοικτές έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος

Η εκκίνηση και των δύο διαδρομών θα δοθεί από την πλατεία Συντάγματος, στις 09:30 των 16 χλμ. και στις 11:00 των 7 χλμ. Ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος.

Στη μεγάλη διαδρομή των 16 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στη μικρή διαδρομή των 7 χλμ. όσοι έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους.

Διαδρομές:

1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 16 ΧΛΜ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: πλ. Συντάγματος ( κάτω πλευρά)ύψος Ερμού – Φιλελλήνων – Λ. Αμαλίας ( δεξιά) – Χατζηχρήστου (δεξιά) 1ο χλμ – Βεϊκου ( αριστερά) - Γενναίου Κολοκοτρώνη ( δεξιά.) 2.2 χλμ – Ρούμελης ( δεξιά.) – Βουτιέ ( δεξιά.) 3ο χλμ – Περιφερειακός Φιλοπάππου ( αριστερά) – Ακάμαντος 4ο χλμ – Αποστόλου Παύλου (αριστερά) – Ερμού (δεξιά) – Αθηνάς (αριστερά.) 5ο χλμ – Δημαρχειακό Μέγαρο 5.5 χλμ – Σταδίου ( δεξιά) – Αρσάκη (αριστερά) 6ο χλμ – Πανεπιστημίου (αριστερά) – 28ης Οκτωβρίου (δεξιά) – Βερανζέρου (αριστερά) – 3ης Σεπτεμβρίου (δεξιά) 7ο χλμ – Δεριγνύ(δεξιά) – Πατησίων (δεξιά) 8ο χλμ – Ακαδημίας (αριστερά) 9ο χλμ – Β. Σοφίας (αριστερά) 10.2 χλμ - Β. Σοφίας ( πίσω από τον δρομέα) 11ο χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα καθόδου) – Κερασούντος (αναστροφή) 12ο χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα ανόδου) – κόμβος Hilton (δεξιά) 13ο χλμ – Β.Σοφίας – Πανεπιστημίου (δεξιά) 14.3 χλμ – Πεσμαζόγλου (αριστερά) 15ο χλμ – Σταδίου (αριστερά) – πλ. Συντάγματος ( Τερματισμός) 16ο χλμ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ανοίγουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

2. ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7 ΧΛΜ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Αγν. Στρατιώτης – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου ( δεξιά) – Ακαδημίας ( δεξιά) 1ο χλμ - Β. Σοφίας (αριστερά) 1.5 χλμ - Β. Σοφίας ( πίσω από τον δρομέα) 2.5 χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα καθόδου) – Κερασούντος (αναστροφή) 3.5 χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα ανόδου) – κόμβος Hilton (δεξιά) 4.4 χλμ – Β.Σοφίας – Πανεπιστημίου (δεξιά) 5.5 χλμ – Πεσμαζόγλου (αριστερά) 6ο χλμ – Σταδίου (αριστερά) – πλ. Συντάγματος ( Τερματισμός) 7ο χλμ.

Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνεται από 13 έως 18 Οκτωβρίου, αποκλειστικά από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Ισόγειο, Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού), τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 13.10.25: 10:00-14:00 και 16:00-20:00 Τρίτη 14.10.25: 16:00-20:00 Τετάρτη 15.10.25: 16:00-20:00 Πέμπτη 16.10.25: 10:00-14:00 Παρασκευή 17.10.25: 10:00-14:00 και 16:00-20:00 Σάββατο 18.10.25: 09:00-14:00 και 16:00-20:00

Πληροφορίες: τ. 210-5284873 – 4.

Την ημέρα διεξαγωγής του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές.



Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της πόλης, αναδεικνύοντας την ιστορικότητά της μέσα από τη διαδρομή του. Από το 1987, έχει καθιερωθεί ως ο πλέον μαζικός θεσμός για το ποδήλατο στην πρωτεύουσα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες κάθε χρόνο. Οι ποδηλάτες πλημμυρίζουν τους δρόμους της Αθήνας, ποδηλατώντας με ασφάλεια, ενθουσιασμό και ζωντάνια, χαρίζοντας στην πόλη μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη και γιορτινή εικόνα.