Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια

«Μια από τις πιο μοναδικές εμπειρίες»

Το νησί Άτοκος στο Ιόνιο φέτος ήταν ένας από τους πιο viral προορισμούς με πολλούς Έλληνες και ξένους celebrities να το επισκέπτονται για να κολυμπήσουν πλάι στα γουρουνάκια.

Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!

Την ξεχωριστή αυτή εμπειρία έζησε και η Μαριέττα Χρουσαλά«Μια από τις πιο μοναδικές εμπειρίες. Η τελευταία φωτογραφία φαίνεται το χέρι του παντοτινού μου photo bomber ever», έγραψε στην ανάρτησή της η πρώην παρουσιάστρια.

Δες την ανάρτησή της:

Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια

Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια

Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια

Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια

Η Άτοκος είναι ένα βραχώδες νησί, έκτασης 4,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο στο παρελθόν ήταν ακατοίκητο. Όχι όμως πλέον, καθώς τελευταία, ζουν εκεί αρκετά γουρουνάκια. Μάλιστα, για χάρη τους το νησί είναι πλέον γνωστό ως Pig Island.

Η Μαριέττα Χρουσαλά φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025 ταξίδεψε σε αρκετούς όμορφους προορισμούς. Άλλωστε, είναι γνωστή η αγάπη της για τα ταξίδια. Στις αρχές Ιουλίου ξεκίνησε κρουαζιέρα με το σκάφος της στις ελληνικές θάλασσες, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα με άψογα καλοκαιρινά looks και απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο.

χρουσαλά

Λίγο αργότερα, ταξίδεψε στο Κάπρι της Ιταλίας μαζί με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, με σκοπό να δώσουν το «παρών» σε ένα λαμπερό τριήμερο πάρτι με αφορμή τη βάφτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα. Από εκεί μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο, δείχνοντας το στιλ της και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του νησιού. 

 

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
