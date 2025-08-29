Επίδομα 100 ευρώ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για την πληρωμή του επιδόματος των 100 ευρώ / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ώρα της πληρωμής για το επίδομα των 100 ευρώ έφτασε, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικαιούχων.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι οι 80.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ολοκλήρωσαν το σεμινάριο σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στην εργασία και πέρασαν το τεστ αξιολόγησης θα λάμβαναν το ποσό τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, η πληρωμή τελικά θα έρθει με καθυστέρηση.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στην Ερτ, η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

«Εντός της ημέρας θα δοθεί η εντολή από το υπουργείο και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πληρωμή», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το ποσό είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δε συμψηφίζεται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

