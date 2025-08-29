Έρχεται το BYD SEAL 6 DM-i TOURING

Που θα το δούμε και θα το οδηγήσουμε

29.08.25 , 12:05 Έρχεται το BYD SEAL 6 DM-i TOURING
Πρώτη Δημοσίευση: 29.08.25, 09:05
Έρχεται το SEAL 6 DM-i TOURING
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, θα ενισχύσει την ολοένα και αυξανόμενη δυναμική της στην Ευρώπη παρουσιάζοντας στο κοινό ένα ακόμα νέο μοντέλο στην προσεχή έκθεση IAA Mobility (Internationale Automobil-Ausstellung) στο Μόναχο.

Πρωταγωνιστής θα είναι το SEAL 6 DM-i TOURING, το πιο πρόσφατο μοντέλο της εταιρείας που υιοθετεί το πρωτοποριακό σύστημα Super Hybrid με τεχνολογία DM, ένα όχημα με πραγματική δυνατότητα να ταράξει τα νερά στις κατηγορίες των οικογενειακών sedan και station wagon, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία έως 1.505 χλμ. Το SEAL 6 DM-i TOURING σηματοδοτεί την είσοδο της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά των οχημάτων combi. 

Η DENZA θα δώσει επίσης το παρών στην Odeonplatz, σηματοδοτώντας το δημόσιο ντεμπούτο της στη Γερμανία με την παρουσίαση του MPV D9 και της ναυαρχίδας της, Z9GT. Ο άλλος εκθεσιακός χώρος της BYD στην Königsplatz έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τις πρωτοποριακές καινοτομίες που καθιστούν την εταιρεία παγκόσμιο ηγέτη στις πράσινες τεχνολογίες. Εδώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν για πρώτη φορά την αστραπιαία φόρτιση Flash Charging 1 MW (1000 kW) – μια τεχνολογική καινοτομία που μπορεί να προσθέσει περίπου 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις πέντε λεπτά.

Επιπλέον, η BYD θα προσφέρει test drives με ολόκληρη τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών και Super Hybrid οχημάτων της στην Königsplatz, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από πρώτο χέρι τους προηγμένους κινητήρες και τις τεχνολογίες της με επίκεντρο τον πελάτη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
BYD SEAL 6 DM-I TOURING
Follow us:

