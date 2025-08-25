Συνδρομητική πειρατεία - Άρτα: 200 «πελάτες» πρώην διαιτητή στο μικροσκόπιο

Πρόστιμα «φωτιά» και ποινικές κυρώσεις για όσους αγόραζαν πειρατικό σήμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 11:26 Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
25.08.25 , 10:59 Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
25.08.25 , 10:58 Συνδρομητική πειρατεία - Άρτα: 200 «πελάτες» πρώην διαιτητή στο μικροσκόπιο
25.08.25 , 10:48 Μπάνιο σε 3+1 φυσικές πισίνες στα ελληνικά νησιά! Μαγευτικές εικόνες
25.08.25 , 10:44 Ουκρανία: Καρφιά κατά Τραμπ και Πούτιν από τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας
25.08.25 , 10:32 Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες
25.08.25 , 09:53 Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
25.08.25 , 09:48 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
25.08.25 , 09:16 ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση
25.08.25 , 09:15 VW: Που παρουσίαζει τα νέα της μοντέλα
25.08.25 , 09:05 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στη Νάξο για τη συναυλία της - Λάτρεψε το νησί
25.08.25 , 09:03 Σον Κόνερι: Ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών ξεκίνησε ως γαλατάς
25.08.25 , 08:37 Συναγερμός στον Πειραιά: Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το λιμάνι
25.08.25 , 08:28 FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο
25.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Αυγούστου
Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού
ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση
Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Kevin Ku)
Συνδρομητική Πειρατεία Άρτα: 200 Πελάτες Στο Μικροσκόπιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στην πολύκροτη υπόθεση συνδρομητικής πειρατείας στην Άρτα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη «μάχη» για την πάταξη των πειρατών! Ο πρώην διαιτητής της Α’ Εθνικής, που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο παράνομων συνδέσεων, δεν είναι πλέον ο μόνος στο στόχαστρο. Με εντολή εισαγγελέα, μέσα στο Αύγουστο, οι περίπου 200 από τους πελάτες – τελικούς χρήστες του καλούνται για εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Αρχές στρέφουν μαζικά το βλέμμα και στους τελικούς χρήστες, στέλνοντας το μήνυμα ότι «κανείς δεν θα μένει πλέον στο απυρόβλητο». Αυτό έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πελατολόγιο και οι διώξεις θα επεκταθούν σε εκατοντάδες ακόμα τελικούς χρήστες, εν αναμονή και των επιπλέον ψηφιακών πελατολογίων και άλλων σημαντικών ευρημάτων από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

H διανομή αρχείων μέσω Torrent τον έστειλε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής!

Μπλόκα σε καφετέριες και μπαρ

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σαρωτικοί έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβάλλουν αθλητικά γεγονότα χωρίς νόμιμες εμπορικές άδειες. Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα και σοβαρές ποινικές κυρώσεις.

«Δεν είναι δίκαιο κάποιοι να πληρώνουν κανονικά και άλλοι να κάνουν παιχνίδι με παράνομες συνδέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά στέλεχος της αγοράς, τονίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλεί η πειρατεία.

Κυνηγητό και στα torrent

Στο στόχαστρο βρίσκονται και τα παράνομα torrent sites. Οι Αρχές χρησιμοποιούν πλέον εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία για να εντοπίζουν και να κατεβάζουν σε χρόνο-ρεκόρ τις πειρατικές πλατφόρμες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εντοπίζονται και οι ίδιοι οι χρήστες: όχι μόνο όσοι κατεβάζουν πειρατικό περιεχόμενο, αλλά και όσοι το διαμοιράζουν σε άλλους. «Ο καθένας που νομίζει ότι με το “κατέβασμα” δεν εκτίθεται, κάνει λάθος. Η τεχνολογία μάς δείχνει και τους λήπτες και τους διαμοιραστές», αποκαλύπτει ανώτερη αστυνομική πηγή.

Τα πρόστιμα-φωτιά και οι ποινικές κυρώσεις

Σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, προβλέπονται πλέον διοικητικά πρόστιμα σε βάρος των τελικών χρηστών για χρήση πειρατικού περιεχομένου, ύψους έως και 1.500€ για ιδιωτική χρήση και έως 3.000€ για δημόσια προβολή (καφετέριες κλπ), ενώ παράλληλα προβλέπεται ποινή φυλακίσεως έως 1 έτος και χρηματική ποινή 2.900€.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΤΑ
 |
ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
 |
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top