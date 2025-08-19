Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τρίτης 19/8 ολοκληρώθηκε η απολογία του 56χρονου Βούλγαρου, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τη σύντροφό του δέκα φορές στα Χανιά.
Μετά τη διαδικασία και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του έως τη διεξαγωγή της δίκης. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παράνομη κατοχή και χρήση όπλου.
Kρήτη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τη μαχαίρωσε στο στήθος
Ο ίδιος άνδρας είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη τον Μάιο του 2024, κατηγορούμενος για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού, αλλά τότε είχε αφεθεί ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.