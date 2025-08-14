Άνοιξε ξανά η Περιμετρική Πατρών μετά τη μεγάλη πυρκαγιά

Από τις 18.00 το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου 2025, η Περιμετρική Οδός Πατρών δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία, μετά το προσωρινό κλείσιμό της λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
Την επαναλειτουργία ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, τονίζοντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται.
Τι ισχύει αυτή τη στιγμή:
- Η κυκλοφορία διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα από το Χ.Θ. 206+100 έως το Χ.Θ. 211+700.
- Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χλμ./ώρα για λόγους ασφαλείας.
- Στο σημείο υπάρχει αυξημένη παρουσία αστυνομικών, πυροσβεστών και τεχνικών συνεργείων.
Οδηγίες για τους οδηγούς:
- Μειώστε ταχύτητα καθώς πλησιάζετε στο τμήμα με τις ρυθμίσεις.
- Διατηρείτε ασφαλείς αποστάσεις και ακολουθείτε τις οδηγίες της Τροχαίας.
- Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά και ενεργοποιήστε την εσωτερική ανακύκλωση αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όσο οδηγείτε.
Η Ολυμπία Οδός ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό της, τις πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις για τις προσπάθειές τους, καθώς και τους οδηγούς για την κατανόηση και την υπομονή τους.
Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή της προς τους κατοίκους και επαγγελματίες που επλήγησαν από τη φωτιά, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατό.