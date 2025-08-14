Τι πρέπει να κάνεις μετά από μια πυρκαγιά - Τα 4 βασικά βήματα

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά τη φάση αποκατάστασης των ζημιών.

Η εγκύκλιος αποσκοπεί στη στήριξη των πολιτών που επιστρέφουν στις κατοικίες τους και περιλαμβάνει οδηγίες για την ασφαλή διαβίωση, την ποιότητα νερού και τροφίμων, την ατομική υγιεινή, αλλά και τον καθαρισμό των πληγεισών περιοχών.

Τέσσερα βασικά βήματα για την ασφάλεια μετά την πυρκαγιά

1. Φροντίστε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας

Η επιστροφή στην κανονικότητα μετά από μια φυσική καταστροφή συνοδεύεται από ψυχολογική και σωματική καταπόνηση. Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται τα παιδιά, που ενδέχεται να εμφανίσουν άγχος ή ανασφάλεια.

2. Επιστροφή στο σπίτι με ασφάλεια

Μην μπείτε σε κτίριο αν δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τις Αρχές.

Πάρτε μαζί σας βασικά είδη (φακό, εργαλεία, απολυμαντικά, νερό, φαρμακείο).

Ελέγξτε την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και αποφύγετε την επαφή με στάσιμο νερό.

Απομακρύνετε ζώα που μπορεί να έχουν εισχωρήσει στο σπίτι.

Απολυμάνετε πλημμυρισμένους χώρους και νερά.

3. Προσοχή σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα

Πετάξτε τρόφιμα που έχουν εκτεθεί σε καπνό ή ζέστη.

Μην καταναλώνετε νερό από τη βρύση αν δεν έχει επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του.

Φάρμακα που έχουν εκτεθεί σε θερμότητα ή καπνό πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια.

4. Καθαρισμός του σπιτιού

Χρησιμοποιείτε γάντια, μάσκες και προστατευτικά γυαλιά.

Καθαρίστε καλά επιφάνειες, φίλτρα και τοίχους.

Αποφύγετε την ανάδευση στάχτης – προτιμήστε νωπά πανιά ή ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο HEPA.

Στρώματα και μαξιλάρια ενδέχεται να χρειάζονται αντικατάσταση.

Ποιότητα νερού – Προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης

Οι πυρκαγιές ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, επηρεάζοντας την ποιότητα του νερού. Συνιστώνται:

Άμεσοι υγειονομικοί έλεγχοι στα συστήματα ύδρευσης.

Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι.

Αν διαπιστωθεί μόλυνση, προβλέπεται προσωρινή διακοπή της υδροδότησης και παροχή ασφαλούς νερού στους κατοίκους.

Εφαρμογή μέτρων υπερχλωρίωσης όπου απαιτείται.

Προστασία από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Η ποιότητα του αέρα μπορεί να είναι επιβαρυμένη. Το Υπουργείο υπενθυμίζει:

Αποφύγετε άσκηση ή παρατεταμένη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Ευπαθείς ομάδες (π.χ. ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά) να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους.

Αν εμφανιστούν συμπτώματα δυσφορίας, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί:

Στην ασφαλή παρασκευή και διανομή τροφίμων στους πληγέντες.

Στη διατήρηση των ψυγείων και την αποφυγή κατανάλωσης αλλοιωμένων προϊόντων.

Στον έλεγχο κονσερβών και συσκευασμένων προϊόντων.

Στην τήρηση υγειονομικών κανόνων από όσους χειρίζονται τρόφιμα.

Αμίαντος και επικίνδυνα υλικά

Κατά την αποκατάσταση ζημιών σε κατοικίες που περιέχουν αμίαντο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες:

Οι εργασίες πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευμένα συνεργεία.

Τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα απομάκρυνσης και απολύμανσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Άμεση Δράση: 100

Πυροσβεστικό Σώμα: 199

Έκτακτα περιστατικά: 112

ΕΚΑΒ: 166

Πολιτική Προστασία: 2131510100