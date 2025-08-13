Απόκοσμες εικόνες στις φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα

Απόκοσμες είναι οι εικόνες που μετέδωσε από την Περιμετρική Οδό Πατρών- Πύργου ο απεσταλμένος του Star στην Αχαΐα, Bαγγέλης Γκούμας.
Φωτιά Πάτρα: Οι φλόγες κυκλώνουν την πόλη - Νέα μηνύματα 112
Ο δημοσιογράφος του καναλιού, ο οποίος νωρίτερα είχε βρεθεί στον οικισμό Ρωμανός, στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε περιοχή δίπλα στην Περιμετρική Οδό Πατρών- Πύργου, η οποία έχει κλείσει λόγω της φωτιάς. Στο σημείο, βρίσκεται γέφυρα, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει απειλητικά.
Στα πλάνα του Star φαινονται τεράστιες φλόγες να έχουν τυλίξει τα πάντα, και δίπλα στη γέφυρα πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες να δίνουν την τελευταία μάχη.
Πάτρα: Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο λόγω της φωτιάς
«Βλέπουμε τη γέφυρα, δίπλα υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, διάσπαρτες φωτιές, πυκνός τοξικός καπνός, ο οποίος φτάνει εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, αναγκαστήκαμε να φορέσουμε μάσκα, και εδώ μας δείχνει ο Γιάννης Κουμπανάκης αυτήν την τρομακτική εικόνα», περιέγραψε στο ρεπορτάζ του ο Βαγγέλης Γκούμας.
«Η εικόνα παραπέμπει σε πολεμικό τοπίο. Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν στο ύψος της γέφυρας», ανέφερε ο ρεπόρτερ του Star.