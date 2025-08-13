Απόκοσμες εικόνες στις φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα

Συγκλονίζουν οι εικόνες που κατέγραψε το Star

13.08.25 , 21:28 Απόκοσμες εικόνες στις φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απόκοσμες είναι οι εικόνες που μετέδωσε από την Περιμετρική Οδό Πατρών- Πύργου ο απεσταλμένος του Star στην Αχαΐα, Bαγγέλης Γκούμας.

Φωτιά Πάτρα: Οι φλόγες κυκλώνουν την πόλη - Νέα μηνύματα 112

Απόκοσμες είναι οι εικόνες που μετέδωσε από την Εθνική Πατρών Πύργου

«Πολεμικό» το τοπίο στην Αχαΐα - Φλόγες απειλούν γέφυρα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ο δημοσιογράφος του καναλιού, ο οποίος νωρίτερα είχε βρεθεί στον οικισμό Ρωμανός, στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε περιοχή δίπλα στην Περιμετρική Οδό Πατρών- Πύργου, η οποία έχει κλείσει λόγω της φωτιάς. Στο σημείο, βρίσκεται γέφυρα, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει απειλητικά. 

Απόκοσμες είναι οι εικόνες που μετέδωσε από την Εθνική Πατρών Πύργου

Στα πλάνα του Star φαινονται τεράστιες φλόγες να έχουν τυλίξει τα πάντα, και δίπλα στη γέφυρα πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες να δίνουν την τελευταία μάχη.

Πάτρα: Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο λόγω της φωτιάς

φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα

Πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες δίπλα στον δρόμο, μέσα σε φλεγόμενο τοπίο / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

«Βλέπουμε τη γέφυρα, δίπλα υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, διάσπαρτες φωτιές, πυκνός τοξικός καπνός, ο οποίος φτάνει εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, αναγκαστήκαμε να φορέσουμε μάσκα, και εδώ μας δείχνει ο Γιάννης Κουμπανάκης αυτήν την τρομακτική εικόνα», περιέγραψε στο ρεπορτάζ του ο Βαγγέλης Γκούμας.

«Η εικόνα παραπέμπει σε πολεμικό τοπίο. Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν στο ύψος της γέφυρας», ανέφερε ο ρεπόρτερ του Star.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΦΩΤΙΑ
 |
ΑΧΑΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
