Βόλος: Διαδηλώσεις και ένταση στο λιμάνι για τους Ισραηλινούς τουρίστες

Ένταση επικράτησε στο λιμάνι του Βόλου εξαιτίας της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris με Ισραηλινούς τουρίστες. Μέχρι και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης χρησιμοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις στον Βόλο, προκειμένου να ελέγξουν τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.
Από νωρίς το πρωί, ντόπιοι κάτοικοι και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην άφιξη του πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες. Οι διοργανωτές ζητούν την άμεση διακοπή κάθε συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, επικαλούμενοι τις εξελίξεις στη Γάζα και χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «κράτος-δολοφόνο».
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.