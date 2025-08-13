Φωτιές: Η δραματική διάσωση πολιτών από παραλίες της Χίου και της Αχαΐας

Απεγκλωβίστηκαν 76 πολίτες από το Λιμενικό

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο - Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο που ξέσπασαν το μεσημέρι της Τρίτης και έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα γης. Πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν με τη βοήθεια του Λιμενικού σε Χίο και Κάτω Αχαΐα.

Καίγεται η Ελλάδα: Μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο

Συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού 76 πολιτών και δύο τετράποδων πραγματοποίησε την Τρίτη 12 Αυγούστου, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.

Στη Χίο, η φωτιά ξέσπασε στη δασική περιοχή της Βολισσού, με τις φλόγες να απειλούν τις παραλιακές ζώνες Αγία Μαρκέλλα, Μανάγρος, Λημνιά και Λάμψα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό πλοίο και πέντε ιδιωτικά σκάφη, μεταφέροντας με ασφάλεια 56 άτομα και ένα ζώο στα αλιευτικά καταφύγια Λιθί και Λαγκάδα.

Στην Κάτω Αχαΐα, οι πυρκαγιές επηρέασαν τις περιοχές Πλατάνι, Καμίνια, Τσουκαλαίικα και Βραχνέικα. Τρία περιπολικά, ένα αντιρρυπαντικό και ιδιωτικά σκάφη διέσωσαν 20 πολίτες και ένα τετράποδο από τις ακτές Κάτω Αλισσός, Αλυκές και Καμίνια, μεταφέροντάς τους στον νότιο λιμένα Πάτρας.

Φωτιά Χίος - απεγκλωβισμός πολιτών

Απεγκλωβισμός πολιτών από το λιμενικό σε Χίο και Αχαΐα

Απεγκλωβισμός πολιτών από τις φωτιές σε Χίο και Αχαΐα

Πολίτες απεγκλώβιζονται από τη Χίο και την Αχαΐα με τη βοήθεια του Λιμενικού

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου, σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πλωτά μέσα και δεκάδες στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες ανάγκες συνδρομής, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
