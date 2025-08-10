Φωτιά Κερατέα: Ελεύθεροι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ με εντολή εισαγγελέα

Διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς

Ελλαδα
Το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα/ βίντεο από ΕΡΤ 9/8/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στην Κερατέα. Διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Χθες Σάββατο, οι αρχές συνέλαβαν έναν 58χρονο κι έναν 33χρονο, υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου ρεύματος.

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ, η πυρκαγιά στην Κερατέα, η οποία εξαπλώθηκε μέχρι την Ανάβυσσο λόγω των ισχυρών ανέμων ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ. Από τον σπινθήρα «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Φωτιά Κερατέα: Κάηκαν 15.808 στρέμματα - Από καλώδιο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Σημειώνεται επίσης ότι οι δύο συλληφθέντες ανέφεραν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

