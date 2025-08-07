Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα

Αισθητός σε πολλές περιοχές- Κοντά στη Μεσσήνη το επίκεντρο

Πρώτη Δημοσίευση: 07.08.25, 12:59
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσηνία- Όσα είπε ο καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ Κ. Παπαζάχος/ βίντεο από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σεισμός ταρακούνησε την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, στις 12:49 μεσημέρι της Πέμπτης 7/8/25.

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα

Το εστιακό του βάθος ήταν στα 23 χλμ. Προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για ζημιές. Ωστόσο, ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, όπως την Τρίπολη και την Πάτρα. Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ.

«Πρόκειται για μία μεμονωμένη, συνηθισμένη δόνηση», είπε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος ήταν καθησυχαστικός και τόνισε πως δεν αφορά το ρήγμα  που είχε δώσει τον καταστροφικό σεισμό στην Καλαμάτα, το 1986.

«Οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα στοιχειώδη και βασικά μέτρα προστασίας που παίρνουμε, όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη. Δηλαδή, στήριξη αντικειμένων τα οποία είναι ασταθή, κατασκευές κτιρίων τα οποία έχουν προβλήματα, θα πρέπει να πάρουν όλα τα βασικά μέτρα που ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει να πάρει. Οι επόμενες ώρες και μέρες, θα είναι λίγο ενοχλητικές. Μπορεί να νιώθουν συνέχεια σεισμικές δονήσεις στην περιοχή», πρόσθεσε ο κ.Παπαζάχος.

ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
