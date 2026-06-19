VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση

Τι εξοπλισμό παίρνετε με 28590 ευρώ

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VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση
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Το νέο T-Roc εκφράζει αυτή τη φιλοσοφία με τρόπο άμεσο και σύγχρονο. Με μήκος 4.373 mm και μεταξόνιο 2.629 mm, προσφέρει άνετη καμπίνα, πρακτικότητα και χώρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητας. Ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων, που μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 λίτρα με την αναδίπλωση της δεύτερης σειράς καθισμάτων, ενισχύει τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου και το καθιστά ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές. 

VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση

Στο εσωτερικό, ο οδηγός βρίσκεται σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση, την εργονομία και τον έλεγχο. Η εμπειρία ενισχύεται με σύγχρονο ψηφιακό πίνακα οργάνων και προηγμένο σύστημα infotainment, με οθόνη έως 12,9 ιντσών ανάλογα με την έκδοση, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη, συνδεδεμένη και ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης. Η τεχνολογία στο T-Roc δεν υπάρχει για να εντυπωσιάζει αποσπασματικά, αλλά για να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο άνετη και πιο ασφαλή. 

VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση

Στην καρδιά του νέου T-Roc βρίσκεται ο τετρακύλινδρος υβριδικός κινητήρας 1.5 eTSI 48V, διαθέσιμος σε εκδόσεις 116 και 150 PS, πάντα σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων. Και στις δύο εκδόσεις, η υβριδική τεχνολογία συμβάλλει στην πιο ομαλή και αποδοτική λειτουργία, ενώ η τεχνολογία ACT απενεργοποίησης κυλίνδρων μπορεί, σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, να απενεργοποιεί προσωρινά δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους, περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου χωρίς να επηρεάζεται η πολιτισμένη λειτουργία του κινητήρα. Έτσι, το T-Roc προσφέρει μια ιδιαίτερα ισορροπημένη οδηγική εμπειρία, με αποδοτικότητα, άνεση και απόκριση που ταιριάζουν στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης αλλά και του ταξιδιού. 

VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση

Στον τομέα της ασφάλειας και της υποβοήθησης οδηγού, το νέο T-Roc φέρνει προηγμένες τεχνολογίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη πίσω από το τιμόνι. Διαθέσιμα συστήματα όπως το Travel Assist, το Emergency Assist, το Exit Warning και το Park Assist Pro, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, αναβαθμίζουν την καθημερινή χρήση, διευκολύνουν τον οδηγό σε απαιτητικές συνθήκες και ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας σε κάθε διαδρομή. 

VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση
Το νέο T-Roc είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από 28.590 ευρώ στην έκδοση Trend με κινητήρα 1.5 eTSI 48V 116 PS και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο DSG, προσφέροντας ήδη από την πρώτη έκδοση ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο πακέτο άνεσης, ασφάλειας και τεχνολογίας. Στον στάνταρ εξοπλισμό της έκδοσης Trend περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σύστημα Front Cross Traffic Assist για υποβοήθηση εμπρός διασταυρούμενης κυκλοφορίας, Emergency Steering Assist για υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου, σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας Side Assist με επιπλέον υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης και προειδοποίηση αποβίβασης,

VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση

Ακόμη διαθέτει Cruise Control, προβολείς LED, ζάντες αλουμινίου Bilbao 16 ιντσών, Ιnfotainment με οθόνη 10,3 ιντσών, Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto, Keyless Start, αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic και Park Pilot με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω. Έτσι, η αρχική έκδοση του T-Roc δεν αντιμετωπίζεται ως συμβιβασμός, αλλά ως μια ώριμη και ολοκληρωμένη επιλογή για τον οδηγό που αναζητά ποιότητα, ασφάλεια, άνεση και καθημερινή χρηστικότητα. 

VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση

Από αυτή την ήδη πλούσια αφετηρία, η γκάμα του νέου T-Roc εξελίσσεται με τις εκδόσεις Life, Style και R-Line.Η αίσθηση σιγουριάς που αποπνέει το T-Roc δεν σταματά στην οδήγηση. Συνεχίζεται και μετά την αγορά, μέσα από το πρόγραμμα εγγύησης Volkswagen JOY, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. 

 

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