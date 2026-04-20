Zeekr Design: Eπιστρέφει στη Milan Design Week 2026

h  Zeekr Design επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Milan Design Week 2026 και τη διαδραστική της έκθεση «The Art of Connection», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 26 Απριλίου στο Showroom 31, στο πλαίσιο του Tortona Rocks.Η φετινή παρουσίαση ταξιδεύει τους επισκέπτες μέσα από τη δημιουργική πορεία του ολοκαίνουργιου grand tourer, Zeekr 7GT, αναδεικνύοντας τη σύνθετη διαδικασία σχεδιασμού αυτοκινήτου σε συνδυασμό με τεχνολογίες του μέλλοντος. Παράλληλα, εξερευνά τον αισθητηριακό διάλογο μεταξύ υλικών, τεχνολογίας και ανθρώπινης αντίδρασης. Βασισμένη στην επιτυχημένη περσινή της πορεία, η φετινή έκθεση εμβαθύνει στο πώς brands, άνθρωποι και προϊόντα διαμορφώνονται μέσα από τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη φαντασία.

Η Zeekr αποτελεί μια παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας με έντονη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Εστιάζοντας στην καινοτόμο δεξιοτεχνία, την προηγμένη τεχνολογία και τις υψηλές επιδόσεις, το παγκόσμιο σχεδιαστικό της κέντρο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας ηγείται από τον καταξιωμένο σχεδιαστή Stefan Sielaff, μέλος του DESIGNBEST Hall of Fame, με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως Audi, VW, Mercedes-Benz και Bentley. Ο ίδιος θα βρίσκεται στη Milan Design Week, προσφέροντας στους επισκέπτες πολύτιμη εικόνα για τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Zeekr. Όλος ο σχεδιασμός και η οπτική ταυτότητα αναπτύσσονται εσωτερικά από μια πολυπολιτισμική, διεθνή ομάδα.

Η έκθεση φιλοξενείται στο Tortona Rocks, μία από τις πιο προοδευτικές και επιδραστικές πλατφόρμες της Milan Design Week, γνωστή για τον πειραματισμό, τις ανεξάρτητες φωνές και την προώθηση της design κουλτούρας.Η έκθεση, που φιλοξενείται σε έναν διώροφο χώρο, ξεδιπλώνεται ως μια χωρική αφήγηση της δημιουργικής εξέλιξης της Zeekr, από τα αρχικά σκίτσα και τα clay models έως τα πρωτότυπα και τις διαδραστικές εγκαταστάσεις.

