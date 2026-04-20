smart: Η πρώτη εικόνα του νέου της διθέσιου με το smart Concept #2

Παραμένοντας πιστή στην κληρονομιά της να επαναπροσδιορίζει την αστική μετακίνηση, η smart παρουσίασε σήμερα τα πρώτα επίσημα σκίτσα και κάποιες λεπτομερείς εικόνες του smart Concept #2*. Αυτό το πολυαναμενόμενο σχεδιαστικό πρωτότυπο προσφέρει μια συναρπαστική πρώτη ματιά στην αναγέννηση του εμβληματικού διθέσιου αυτοκινήτου πόλης της μάρκας.

Η αντισυμβατική εξέλιξη της μάρκας και των προϊόντων της θα βρεθεί στο επίκεντρο του smart Global Brand Event στις 22 Απριλίου στο Πεκίνο, ενώ θα ακολουθήσει μια δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Auto Beijing 2026. Εκεί, το ντεμπούτο του smart Concept #2 θα μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας με την παγκόσμια πρεμιέρα του smart #6 EHD, σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις αυτοκινήτου παγκοσμίως.

Μια πρώτη ματιά στο smart Concept #2: Αντισυμβατικό. Και πάλι.

Διατηρώντας τον πυρήνα του αγαπημένου διθέσιου αυτοκινήτου πόλης, το smart Concept #2 επανασχεδιάζεται με τόλμη για το σήμερα από τη Mercedes-Benz Global Design Team. Φέροντας τα βασικά γονίδια του εμβληματικού smart fortwo, αυτό το εξωτερικό σχεδιαστικό πρωτότυπο δίνει μία πρώτη εικόνα του αμιγώς ηλεκτρικού smart #2, παρουσιάζοντας ένα νέο όραμα για το αυτοκίνητο πόλης. Με μια εντυπωσιακή σχεδιαστική συνέπεια που τιμά το πνεύμα του πρώτου διθέσιου smart, ενώ ταυτόχρονα το εξελίσσει για τη νέα ηλεκτρική εποχή, το Concept #2 αναδεικνύει με σαφήνεια τη χαρακτηριστική φιλοσοφία της smart: μια ξεχωριστή, συμπαγή μορφή και μια αρμονική συνύπαρξη αντιθέσεων που αποκαλύπτουν διακριτικές, απρόσμενες λεπτομέρειες κάτω από την επιφάνεια.

Μια πρώτη γεύση από το smart #6 EHD για την Κίνα: Εκεί όπου η σπορτίφ διάθεση συναντά την κομψότητα

Ένα ακόμη highlight του smart Global Brand Event 2026 θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #6 EHD, του πρώτου premium fastback sedan στην ιστορία της μάρκας. Σχεδιασμένο από τη Mercedes-Benz Global Design Team, το smart #6 EHD εκφράζει μοναδικότητα και πρωτοτυπία, θέτοντας έτσι μία νέα τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το smart #6 EHD θα διατίθεται αποκλειστικά στην κινεζική αγορά μέχρι νεωτέρας.

Υιοθετώντας το χαρακτηριστικό μήνυμα της μάρκας «open your mind», η καμπάνια «Change of Perspectives» που ξεκίνησε φέτος καλεί το κοινό να δει πέρα από παγιωμένες αντιλήψεις. Ως μια μάρκα που ανέκαθεν έβλεπε τον κόσμο διαφορετικά, η smart αξιοποιεί αυτή τη δυναμική προσέγγιση για να αναπτύξει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και ικανό να αναβαθμίσει τον τρόπο ζωής της αστικής κινητικότητας στην Ευρώπη, την Κίνα και σε άλλες διεθνείς αγορές.