VW Tiguan: Με μεγαλύτερη «προίκα» και τιμές από 33.990 ευρώ 

Η Volkswagen ενισχύει περαιτέρω την εμπορική πρόταση του Tiguan στην ελληνική αγορά, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον εξοπλισμό του και τοποθετώντας το ακόμη πιο δυναμικά στην κατηγορία του. Η νέα γκάμα ξεκινά πλέον από 33.990 ευρώ για την έκδοση Trend 1.5 eTSI 130 PS DSG, προσφέροντας σήμερα ακόμη μεγαλύτερη αξία στον πελάτη. Στο επίκεντρο της νέας πρότασης βρίσκονται οι εκδόσεις More και R-Line More, οι οποίες εξοπλίζονται ακόμα πιο πλούσια και προσφέρουν περισσότερα από όσα ζητά σήμερα ο οδηγός από ένα σύγχρονο SUV: προηγμένη τεχνολογία, μεγαλύτερη άνεση και αυξημένη αίσθηση ασφάλειας σε κάθε διαδρομή.

Οι εκδόσεις More και R-Line More διαθέτουν Travel Assist με Emergency Assist, Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης, κάμερα 360° και Head-Up Display, ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Έτσι, το Tiguan λειτουργεί σαν ένας πραγματικός “συνοδηγός”, κάνοντας κάθε μετακίνηση πιο εύκολη, πιο ξεκούραστη και πιο ασφαλή. Παράλληλα, συστήματα όπως το Pre-Crash και το Keyless Access είναι διαθέσιμα ήδη από τη βασική έκδοση Life, προσθέτοντας από την αρχή ακόμη περισσότερη σιγουριά και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του Tiguan είναι η πληρότητα των διαθέσιμων επιλογών του. Με εκδόσεις Hybrid, Plug-In Hybrid και Diesel, ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την καθημερινή οικογενειακή χρήση έως την εταιρική μετακίνηση και τα πολλά χιλιόμετρα. Παράλληλα, σε όλες τις εκδόσεις το αυτόματο κιβώτιο DSG περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενισχύοντας την άνεση και την ευχρηστία στην καθημερινή οδήγηση.

Η γκάμα περιλαμβάνει 1.5 eTSI mild hybrid εκδόσεις και 2.0 TDI diesel επιλογές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι Plug-In Hybrid εκδόσεις με ισχύ 204 PS και 272 PS, οι οποίες, πέρα από τον αποδοτικό και σύγχρονο χαρακτήρα τους, συνοδεύονται και από σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς οι εκπομπές CO2 παραμένουν κάτω από 50 g/km και έτσι δεν προκύπτει φόρος χρήσης.

Η νέα γκάμα του Tiguan ξεκινά από 33.990 ευρώ με την έκδοση Trend 1.5 eTSI 130 PS DSG, ενώ η έκδοση More 1.5 eTSI 150 PS DSG διατίθεται από 38.990 ευρώ και η R-Line More 1.5 eTSI 150 PS DSG από 45.590 ευρώ. Στη diesel γκάμα, η έκδοση 2.0 TDI 150 PS DSG Life ξεκινά από 43.990 ευρώ, ενώ οι Plug-In Hybrid εκδόσεις 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line και 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line διατίθενται στα 48.780* ευρώ και 49.580* ευρώ αντίστοιχα. *Η τιμή περιλαμβάνει όφελος προωθητικής ενέργειας 3000€