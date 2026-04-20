Skoda: Αποκαλύπτει νέα σχεδιαστική ταυτότητα στο Milan Design Week

Η Skoda Auto επιστρέφει στο Milan Design Week, μετά το επιτυχημένο της ντεμπούτο το 2025, με μια ξεχωριστή έκθεση στο Palazzo del Senato, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη σχεδιαστική της προσέγγιση. Σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις σύγχρονου design, η Skoda δεν συμμετέχει απλώς σε ένα κορυφαίο event, αλλά επιλέγει να παρουσιαστεί ως ένα brand με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα, δημιουργική αυτοπεποίθηση και ευρύτερο πολιτισμικό αποτύπωμα.

Η έκθεση συνδυάζει την τέχνη με την καινοτομία και καλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον σημερινό δημιουργικό κόσμο της Skoda. Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Ισπανός αρχιτέκτονας και digital artist Ricardo Orts, ιδρυτής του Ulises Studio, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την παιχνιδιάρικη διάσταση και την περιέργεια που συνδέονται με τον πηλό μοντελισμού. Το καμουφλαρισμένο ηλεκτρικό compact crossover Epiq θα παρουσιαστεί επίσης στο πλαίσιο της έκθεσης

Από τις 21 έως τις 26 Απριλίου, το Palazzo del Senato θα μεταμορφωθεί σε έναν εκθεσιακό χώρο όπου το φυσικό και το ψηφιακό στοιχείο θα συνυπάρχουν σε ένα ζωντανό, πολυεπίπεδο περιβάλλον. Ο Ricardo Orts, τον οποίο το Forbes συμπεριέλαβε το 2024 στους 100 πιο δημιουργικούς ανθρώπους στον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργεί για τη Skoda μια εγκατάσταση με έντονη προσωπικότητα και καθαρό οπτικό στίγμα.