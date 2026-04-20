Γνωστή Ελληνίδα χόρεψε στην Αφρική με τους Μασάι

Στην Αφρική με τους Μασάι δεν χόρεψε μόνο η Έλλη Κοκκίνου στο γνωστό τραγούδι «Μασάι» το 2003 αλλά και μία πολύ γνωστή ελληνίδα.

Πρόκειται για την Αλεξάνδρα Παπαγιώταρου η οποία μετά τις Σευχέλλες και τους χυμούς καρύδας ταξίδεψε στην Αφρική.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έκανε σαφάρι και χόρεψε με τους Μασάι, μια παραδοσιακή, νομαδική-ποιμενική φυλή της Ανατολικής Αφρικής, που κατοικεί κυρίως στη νότια Κένυα και τη βόρεια Τανζανία. Το μοντέλο έδειχνε να το απολαμβάνει και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις εμπειρίες της στα social media.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν ταξίδεψε μόνη της αλλά παρέα με τον Χάρη Σιανίδη. Οι δυο τους έκαναν σαφάρι και είδαν τα πανέμορφα ζώα που αποτελούν το Big Five: το Λιοντάρι, τον Αφρικανικό Ελέφαντα, τη Λεοπάρδαλη, τον Μαύρος Ρινόκερο και τον Αφρικανικό Βούβαλο. .