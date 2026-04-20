Στο «αντάρτικο» βουλευτές της ΝΔ ενόψει της ψηφοφορίας για άρση ασυλίας

Έντονοι τριγμοί καταγράφονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της, που σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά την ξεκάθαρη γραμμή του πρωθυπουργού για υπερψήφιση, προκειμένου «να μην μείνει καμία σκιά», δεκάδες «γαλάζιοι» βουλευτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, δημιουργώντας κλίμα εσωκομματικής έντασης.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής άναψε το «πράσινο φως» για την άρση ασυλίας δύο ακόμη βουλευτών, των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, οι οποίοι προστίθενται στους ήδη έντεκα που θα τεθούν στην κρίση της Ολομέλειας. Μάλιστα, ο κ. Χατζηβασιλείου με υπόμνημά του ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, υποστηρίζοντας ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του σε παράνομες ενέργειες.

Η επικείμενη ψηφοφορία της Τετάρτης προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, καθώς πληθαίνουν οι φωνές που εκφράζουν ενστάσεις. Μετά τις δημόσιες επιφυλάξεις των Μάκη Βορίδη και Στέλιου Πέτσα, αρκετοί βουλευτές δηλώνουν ότι θα καθορίσουν τη στάση τους αφού ακούσουν τις τοποθετήσεις στη συνεδρίαση.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Γιώργου Βλάχου, ο οποίος σημειώνει πως η οριζόντια υπερψήφιση θα ισοδυναμούσε με στάση «δεν είδα, δεν άκουσα», τονίζοντας ότι οι βουλευτές οφείλουν να κρίνουν κατά περίπτωση.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι η επιλεκτική στάση στην άρση ασυλίας ενδέχεται να δημιουργήσει εντυπώσεις διάκρισης μεταξύ «αθώων» και «ενόχων».

Στο μεταξύ, νέα εστία έντασης έχει ανοίξει με αφορμή ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος δέχεται σφοδρά πυρά για αναδημοσίευση σχολίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αιχμές κατά της κυβέρνησης, της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και της Ντόρας Μπακογιάννη.

Η κίνηση χαρακτηρίστηκε «ατυχέστατη» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ζητήθηκε η απόσυρση της ανάρτησης, διαφορετικά θα ετίθετο θέμα παραμονής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Κυβερνητικά στελέχη καταδικάζουν δημόσια τη στάση του. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος έκανε λόγο για «απαράδεκτη» και «προσβλητική» ανάρτηση, ενώ ο επίσης υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης σημείωσε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «εύκολα ξεφεύγουν τα πράγματα», εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην κ. Μπακογιάννη.

Στο φόντο των εξελίξεων, ανακοινώθηκε και αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα, με τον Θανάση Καββαδά να αναλαμβάνει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του κ. Λαζαρίδη.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ συνοχής για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

