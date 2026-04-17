PEUGEOT 9X8: Έτοιμο για την κορυφή

Οι έξι οδηγοί της Peugeot συμπλήρωσαν περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα

PEUGEOT 9X8: Έτοιμο για την κορυφή
Η ομάδα της Peugeot TotalEnergies ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα δοκιμών της πριν από τις πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή 17 Απριλίου Ο επίσημος «Πρόλογος» του 2026 αποτελούνταν από δύο εκτεταμένες περιόδους διάρκειας 3 ωρών & 30 λεπτών και 4 ωρών & 30 λεπτών αντίστοιχα, επιτρέποντας στην ομάδα Peugeot TotalEnergies να εκτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προετοιμασίας. Η εστίαση ήταν στον εκ νέου εγκλιματισμό στις συνθήκες της πίστας της Imola, στη βελτίωση του set-up του PEUGEOT 9X8 και στην αξιολόγηση της πλήρους γκάμας των νέων ελαστικών Michelin Pilot Endurance. 

Οι δοκιμές ξεκίνησαν σε δύσκολες συνθήκες, με θερμοκρασίες περιβάλλοντος 14°C και σε μια πλήρως βρεγμένη πίστα των 4.909 χλμ. Και οι δύο συμμετοχές του PEUGEOT 9X8 (#93 και #94) ακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα, μεταβαίνοντας από βρόχινα ελαστικά σε slick γόμες καθώς εξελισσόταν η διαδικασία των δοκιμών. Το #93, με οδηγούς τους Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy και Paul Di Resta, συμπλήρωσε 99 γύρους στην πρωινή περίοδο. Το #94, που μοιράζονται οι Loïc Duval, Théo Pourchaire και Malthe Jakobsen, ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του με σταθερά χιλιόμετρα ανά οδηγό. 

Το απόγευμα, και τα δύο Hypercars PEUGEOT 9X8 επικεντρώθηκαν σε μακροχρόνιες προσομοιώσεις με στόχο την αξιοπιστία και την διαχείριση ελαστικών. Η βροχή επέστρεψε προς το τέλος της περιόδου, παρέχοντας για άλλη μια φορά πολύτιμες πληροφορίες σε μικτές συνθήκες. Η ομάδα ανταπεξήλθε με επιτυχία χρησιμοποιώντας όλες τις γόμες ελαστικών και συγκέντρωσε σημαντικά δεδομένα για τις εξελισσόμενες συνθήκες στην πίστα. Το #93 πέτυχε επίσης τον ταχύτερο χρόνο στον Τομέα 1 μεταξύ των Hypercars, ενώ το #94 την υψηλότερη τελική ταχύτητα. 

Μέχρι το τέλος του Προλόγου, τα PEUGEOT 9X8 #93 και #94 κάλυψαν πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, παρέχοντας μια ισχυρή βάση δεδομένων ενόψει του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου. Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 10:15 τοπική ώρα. Ο αγώνας 6 Ωρών της Imola, ο πρώτος της σεζόν 2026, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Κυριακή 19 Απριλίου στις 13:00 τοπική ώρα. 

 

 

