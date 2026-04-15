Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο VW ID.3 Neo

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.04.26 , 20:33 Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
15.04.26 , 20:17 Αργοστόλι: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα. Μου έριξε το χάπι βιασμού»
15.04.26 , 20:05 Μαρίζα Κωχ: «Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος»
15.04.26 , 19:57 Σταθεροποιημένη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη
15.04.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: «Γάτα» η Βασιλική με τη γεωμετρία - Εσύ λύνεις τον γρίφο;
15.04.26 , 19:12 ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 50 ατόμων στην ΕΛ.ΑΣ.
15.04.26 , 19:08 BMW Σειρά 6: Συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας
15.04.26 , 19:07 Madonna: Έγινε viral με το sequel του άλμπουμ Confessions on a Dance Floor!
15.04.26 , 18:47 Τουρκία: «Να είστε έτοιμοι» - Το μήνυμα του δράστη πριν το μακελειό
15.04.26 , 18:41 Ενοίκια: Ένας μισθός για ένα τριάρι στην Αθήνα
15.04.26 , 18:39 Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο VW ID.3 Neo
15.04.26 , 18:33 Γνωστός Έλληνας για τη Μαρινέλλα: «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της»
15.04.26 , 18:14 Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
15.04.26 , 17:53 Αργοστόλι: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη τη 19χρονη Μυρτώ
15.04.26 , 17:50 Τραμπ: Είπα στον πρόεδρο της Κίνας να μην δώσει όπλα στο Ιράν
Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Ελένη Μενεγάκη: Ανανεωμένη και χαμογελαστή μετά τη Σεβίλλη - Η νέα ανάρτηση
Αργοστόλι: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα. Μου έριξε το χάπι βιασμού»
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μελέτη: Τι βρήκε στην τσέπη της επιστρέφοντας στο Ευρωκοινοβούλιο;
Περισσότερα

STAR.GR
Αυτοκινητο
Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο VW ID.3 Neo
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα πάντα είναι νέα στο ID.3 Neo. Ο διάδοχος του ID.3 πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του με νέα ονομασία και με μια εκτενή συνολική αναβάθμιση. Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν η νέα σχεδίαση του εμπρός μέρους, βασισμένη στη σχεδιαστική γλώσσα “Pure Positive” της Volkswagen, καθώς και η νέα φωτεινή υπογραφή. Στο εσωτερικό, το επανασχεδιασμένο περιβάλλον cockpit συνδυάζει πιο διαισθητικά χειριστήρια με υλικά και φινίρισμα που ανταποκρίνονται σε πρότυπα ανώτερης κατηγορίας. Το νέο, πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης του ID.3 Neo, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από τις τρεις διαθέσιμες μπαταρίες, επιτρέπει αυτονομία έως 630 km (WLTP²). Η προπώληση του αμιγώς ηλεκτρικού compact μοντέλου ξεκινά στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. Στην ελληνική αγορά, το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στις αρχές Μαΐου 2026.

Το νέο ID.3 Neo: η Volkswagen επαναπροσδιορίζει την ηλεκτρική compact κατηγορία

Πέρα από τα πολλά συστήματα υποβοήθησης που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, όπως τα Lane Assist, Front Assist και η λειτουργία πέδησης κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, το ηλεκτρικό compact μοντέλο ενσωματώνει μια σειρά από νέες λειτουργίες χάρη στη νεότερη γενιά λογισμικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το αναβαθμισμένο Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η οδήγηση με ένα πεντάλ, όπου το όχημα ανακτά ενέργεια έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, όπως ισχύει πλέον για όλα τα νέα μοντέλα ID., δίνεται η δυνατότητα παροχής ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές, από ηλεκτρικά μπάρμπεκιου έως ηλεκτρικά ποδήλατα, με ισχύ έως 3,6 kW, απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης, μέσω της λειτουργίας Vehicle-to-Load.

Pure Positive: η νέα σχεδιαστική ταυτότητα του ID.3 Neo

Το εξωτερικό του ID.3 Neo αποτυπώνει τη φιλοσοφία True Volkswagen μέσα από ένα νέο εμπρός μέρος με ενιαία φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο. Η σχεδίαση εκφράζει τη σχεδιαστική γλώσσα “Pure Positive” της Volkswagen, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τον Andreas Mindt, Επικεφαλής Σχεδίασης της μάρκας και του Ομίλου Volkswagen. Όπως και στα κλασικά compact μοντέλα της Volkswagen, η οροφή, η πίσω αεροτομή και η πίσω πόρτα είναι βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος, στοιχείο που κάνει το ID.3 Neo να δείχνει μακρύτερο, χαμηλότερο και πιο δυναμικό.

Υψηλή ποιότητα, σύγχρονη αισθητική και διαισθητική λειτουργία – 100% Volkswagen

Από την πρώτη στιγμή στο εσωτερικό του ID.3 Neo γίνεται σαφές ότι το νέο μοντέλο ανεβάζει αισθητά το επίπεδο ποιότητας και συνολικής εμπειρίας. Αυτό αποτυπώνεται στα υψηλής ποιότητας υλικά με ευχάριστη υφή, στη σαφή οριζόντια αρχιτεκτονική γραμμών και επιφανειών, στα νέα εργονομικά και εύχρηστα χειριστήρια, στους διακόπτες με ποιοτική αίσθηση αφής και στη λιτή, λειτουργική οργάνωση των βασικών στοιχείων χειρισμού. Το πολυλειτουργικό τιμόνι έχει επίσης επανασχεδιαστεί πλήρως, με επίπεδη διαμόρφωση στο επάνω και κάτω τμήμα και με καθαρά οργανωμένες επιφάνειες χειρισμού. Το νέο σύστημα infotainment Innovision, με Digital Cockpit 26,0 cm (10,25 ίντσες) και κεντρική οθόνη 32,8 cm (12,9 ίντσες), ξεχωρίζει για τα ομαλά γραφικά του και τον άμεσο, εύχρηστο χειρισμό του.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Τα νέα μοντέλα ID. διαθέτουν το νέο σύστημα infotainment Innovision. Στο In-Car Shop του νέου συστήματος infotainment έχει ενσωματωθεί και ένα νέο app store, που επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών ψηφιακά, με ευελιξία και προσαρμογή στο εκάστοτε όχημα. Όπως σε ένα smartphone, έτσι και εδώ διατίθενται προς λήψη δημοφιλείς εφαρμογές που καλύπτουν λειτουργίες όπως το audio, το video streaming, το parking, η φόρτιση και το gaming.

Πολλές επιλογές εξοπλισμού

Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή, 360-degree Area View, λειτουργία μασάζ και μνήμης για τα εμπρός καθίσματα, premium ηχοσύστημα Harman Kardon, λειτουργία μνήμης για το Park Assist Pro, καθώς και αποσπώμενη βάση για τη μεταφορά ποδηλάτων στον κοτσαδόρο, με φορτίο έως 75 kg.

Νέο, υψηλής απόδοσης σύστημα κίνησης

Το σύστημα κίνησης του ID.3 Neo είναι αποτέλεσμα νέας εξέλιξης, προσφέροντας υψηλότερη ροπή και χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με τους προηγούμενους κινητήρες. Χάρη στη βελτιωμένη αποδοτικότητα, το ID.3 Neo μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 630 km (WLTP²). Κατά το λανσάρισμα, το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις – Trend, Life και Style – με τρία επίπεδα ισχύος και τρία διαφορετικά μεγέθη μπαταρίας. Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 125 kW (170 PS)³, 140 kW (190 PS) και 170 kW (231 PS).

Η έκδοση των 125 kW συνδυάζεται με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 50 kWh (καθαρή) και αποτελεί τη βασική διαμόρφωση του ID.3 Neo Trend. Τα ID.3 Neo Life και ID.3 Neo Style διατίθενται επίσης προαιρετικά με μπαταρία 58 kWh (καθαρή) και ισχύ 140 kW, καθώς και με μπαταρία 79 kWh (καθαρή) και ισχύ 170 kW. Οι μπαταρίες των 50 και 58 kWh υποστηρίζουν φόρτιση DC έως 105 kW, σε σταθερά υψηλό επίπεδο, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, ενώ η έκδοση των 79 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 183 kW.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
VW ID.3 NEO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top