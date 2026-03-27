MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Οι νέες μπαταρίες αλλάζουν τα δεδομένα

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον
Με βάση την 101χρονη βρετανική παράδοση στην τεχνολογική καινοτομία, η MG παρουσιάζει μια σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων με την παρουσίαση της νέας μπαταρίας SolidCore. Ως ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως που επιτυγχάνει τη μαζική παραγωγή μπαταριών ημι-στερεάς κατάστασης, η MG θέτει ένα νέο πρότυπο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει αυξημένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, ομαλότερη παροχή ισχύος, βελτιωμένη ασφάλεια και σταθερή απόδοση σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών. 

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Η MG Motor σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας τις τελευταίες τεχνολογικές της εξελίξεις στο MG Tech Day, που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη. Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το μέλλον της αυτοκίνησης, με την MG να αποκαλύπτει πρωτοποριακές καινοτομίες που ενισχύουν τη θέση της ως μία από τις πιο δυναμικά εξελισσόμενες μάρκες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. 
MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Στο επίκεντρο του MG Tech Day βρέθηκε η παρουσίαση νέων τεχνολογιών που επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση, με κορυφαία την εισαγωγή μιας καινοτομίας ευρωπαϊκού επιπέδου, την οποία η MG υλοποιεί πρώτη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πρωτοπόρος στην επόμενη γενιά mobility solutions. 

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Η MG ανακοινώνει τη νέα μπαταρία SolidCore, καθιστώντας την πρώτη μάρκα παγκοσμίως που επιτυγχάνει μαζική παραγωγή μπαταριών ημι-στερεάς κατάστασης, προσφέροντας βελτιωμένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερη ασφάλεια.  Η τεχνολογία MG Hybrid+ προσφέρει βελτιωμένη απόδοση, αποδοτικότητα και εκλεπτυσμένη λειτουργία.  Παράλληλα, η MG συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον τομέα της υβριδικής τεχνολογίας μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών Hybrid+, που παρουσιάστηκαν κατά την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μηχανολογίας της εταιρείας στη Γερμανία. 

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της MG να καταστήσει την παγκοσμίως πρωτοποριακή τεχνολογία προσιτή σε όλους, το νέο Κέντρο Μηχανικής στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας θα λειτουργήσει ως βασικός κόμβος για την υλοποίηση της στρατηγικής της «στην Ευρώπη, για την Ευρώπη». Οι εγκαταστάσεις θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη οχημάτων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών, των οδικών συνθηκών και του τρόπου οδήγησης. 

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Η MG έχει επεκτείνει σημαντικά την παρουσία της σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν πλέον το ένα εκατομμύριο οχήματα. Καθώς η μάρκα συνεχίζει να αναπτύσσεται, τα μελλοντικά μοντέλα θα αξιοποιήσουν αυτή την επιτυχία, προσφέροντας την ποιότητα, την τεχνολογία, το σχεδιασμό και την αξία που αναμένουν οι Ευρωπαίοι πελάτες. Με την υποστήριξη των ομάδων μηχανικών της MG στο Longbridge του Ηνωμένου Βασιλείου και του MG Design Hub στο Λονδίνο, η γκάμα προϊόντων της MG επωφελείται από την ισχυρή ευρωπαϊκή επιρροή, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά. 

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Η MG ανακοινώνει την ονομασία της τεχνολογίας ημι-στερεάς κατάστασης μπαταριών ως «MG SolidCore Battery». Ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως που πέτυχε τη μαζική παραγωγή μπαταριών ημι-στερεάς κατάστασης. Προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, βελτιωμένες επιδόσεις και ανώτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ η ασφαλής αρχιτεκτονική της μπαταρίας ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια.  

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Ως κορυφαία μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, η MG αναγνωρίζει ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών εξελίσσονται, με αυξανόμενη έμφαση στην αυτονομία, την απόδοση και την αξιοπιστία σε διαφορετικές κλιματικά συνθήκες. Η μπαταρία SolidCore ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την αυτονομία, γρήγορη φόρτιση και βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η τεχνολογία μπαταρίας SolidCore θα εισαχθεί στα ηλεκτρικά οχήματα MG στην Ευρώπη στα τέλη του 2026. 

MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον

Οι ηλεκτρολύτες στερεάς κατάστασης που βρίσκονται σε κάθε στοιχείο σχηματίζουν ένα προστατευτικό φράγμα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα μελλοντικά ρυθμιστικά πρότυπα. Αυτή η αρχιτεκτονική αποδίδει εξαιρετικά σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, επιτρέποντας την άμεση εκκίνηση του οχήματος χωρίς προθέρμανση και προσφέροντας βελτιωμένη επιτάχυνση σε σύγκριση με τα συμβατικά ηλεκτρικά οχήματα υπό παρόμοιες συνθήκες. 

Σχεδιασμένη ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά, η μπαταρία MG SolidCore έχει κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται στις τοπικές οδικές συνθήκες, τις κλιματικές διακυμάνσεις και τις κανονιστικές απαιτήσεις, αντανακλώντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της MG να προσφέρει προηγμένη, αξιόπιστη και προσιτή ηλεκτρική κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Η τεχνολογία μπαταρίας MG SolidCore θα εισαχθεί στα ηλεκτρικά οχήματα MG στην Ευρώπη στα τέλη του 2026.

 

