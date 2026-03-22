VW T-Roc: Μια ημέρα μαζί με την οικογένεια

Κινείται με τον δικό σας ρυθμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 20.03.26, 09:14
VW T-Roc: Μια ημέρα μαζί με την οικογένεια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο Volkswagen T-Roc επαναπροσδιορίζει τον ρόλο ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV, συνδυάζοντας την ευελιξία που απαιτεί η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη με την άνεση, την τεχνολογία και την ασφάλεια που χρειάζεται ένα ταξίδι. Σχεδιασμένο για να καλύπτει πολλαπλές ανάγκες σε ένα μόνο αυτοκίνητο, το T-Roc αποδεικνύει στην πράξη πώς η καθημερινότητα μιας οικογένειας μπορεί να γίνει πιο απλή και πιο απολαυστική.

Το πρωινό σε μια σύγχρονη οικογένεια έχει τον δικό του ρυθμό. Ο καφές στο χέρι, οι σχολικές τσάντες στον ώμο, η πόλη που μόλις αρχίζει να ξυπνά. Το νέο Volkswagen T-Roc περιμένει έξω από το σπίτι, έτοιμο να ακολουθήσει τη ροή της ημέρας.Η πρώτη στάση είναι πάντα γνώριμη: το σχολείο. Τα παιδιά κατεβαίνουν βιαστικά, όμως η κουβέντα συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Το τριήμερο που πλησιάζει είναι ήδη το θέμα της εβδομάδας. Πού θα πάμε; Θάλασσα ή βουνό;

Η πόρτα κλείνει και το T-Roc συνεχίζει προς το κέντρο της πόλης και την εργασία. Η κίνηση είναι πυκνή, οι δρόμοι στενοί και οι θέσεις στάθμευσης περιορισμένες. Με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist Pro¹, το αυτοκίνητο μπορεί να αναγνωρίσει κατάλληλους χώρους στάθμευσης και να αναλάβει τον χειρισμό του τιμονιού παρκάροντας μόνο του. Έτσι, το παρκάρισμα ακόμα και σε έναν στενό αστικό δρόμο γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια.

Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης προσφέρει εξαιρετική ορατότητα στην πόλη, ενώ το ήπια υβριδικό σύστημα του 1.5 eTSI χαρίζει μια πιο ομαλή και σχεδόν «ηλεκτρική» αίσθηση στην εκκίνηση στα φανάρια, συμβάλλοντας παράλληλα στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου στην καθημερινή μετακίνηση.

Στο εσωτερικό, το πλήρως ψηφιακό περιβάλλον και η lounge ατμόσφαιρα δημιουργούν μια σύγχρονη εμπειρία οδήγησης. Το Digital Cockpit και το προηγμένο σύστημα infotainment προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε πλοήγηση, συνδεσιμότητα και πληροφορίες οδήγησης. Το κάθισμα ergoActive με 14 ρυθμίσεις και λειτουργία μασάζ, προαιρετικά πλήρως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο¹, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο εργονομίας και άνεσης ακόμη και μετά από μια δύσκολη ημέρα στη δουλειά.

Το απόγευμα όμως η διάθεση αλλάζει. Η πόλη σιγά-σιγά αφήνεται πίσω και η σκέψη πηγαίνει στο ταξίδι που ξεκινά.Στο σπίτι, οι βαλίτσες εμφανίζονται στο σαλόνι και τα παιδιά διαλέγουν ποια παιχνίδια θα πάρουν μαζί τους. Η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει και τα 475 λίτρα του πορτμπαγκάζ αποδεικνύονται ιδανικά για μια οικογενειακή απόδραση: δύο μεγάλες βαλίτσες, δύο μικρότερες, τρία σακίδια και παιχνίδια βρίσκουν εύκολα τη θέση τους. Τα δύο παιδικά καθίσματα ασφαλίζονται στα σημεία ISOFIX και μέσα σε λίγα λεπτά η οικογένεια είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Λίγο αργότερα, η πόλη έχει ήδη χαθεί στον καθρέφτη. Ο αυτοκινητόδρομος ανοίγεται μπροστά. Το αυτόματο κιβώτιο DSG αλλάζει σχέσεις ομαλά και γρήγορα, ενώ η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεσης και σταθερότητας, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι.Τα χιλιόμετρα περνούν σχεδόν αθόρυβα. Η συζήτηση στα πίσω καθίσματα σιγά-σιγά δίνει τη θέση της στη σιωπή του ταξιδιού. Τα παιδιά έχουν ήδη αποκοιμηθεί.

Στα πίσω καθίσματα τα παιδιά κοιμούνται ήσυχα. Μπροστά, στο στάνταρ ψηφιακό cockpit και το Head up Display1 η πλοήγηση δείχνει τη διαδρομή και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον οδηγό. Το ταξίδι συνεχίζεται με ηρεμία και με την αίσθηση ότι κάθε χιλιόμετρο οδηγεί σε μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Κάπου μέσα στη νύχτα γίνεται ξεκάθαρο ότι το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι μέρος της εμπειρίας.

Έξω έχει πλέον νυχτώσει. Τα LED Plus φώτα, που αποτελούν στάνταρ εξοπλισμό, φωτίζουν καθαρά τον δρόμο μπροστά, ενώ οι προαιρετικοί IQ.LIGHT LED Matrix προβολείς¹ προσαρμόζουν δυναμικά τη δέσμη φωτός, «σμιλεύοντας» το σκοτάδι με ακρίβεια και προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα χωρίς να ενοχλούν τους άλλους οδηγούς.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
 |
VW T-ROC
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top