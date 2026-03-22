Δοκιμάζουμε το νέο Jeep Avenger 1,2T e-Hybrid 145 PS DCT-6 4xe

O εκδικητής απέκτησε νέο όπλο

Δοκιμάζουμε το νέο Jeep Avenger 1,2T e-Hybrid 145 PS DCT-6 4xe
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τo Jeep Avenger είναι πετυχημένο καθώς δίνει την ευκαιρία στους φίλους της μάρκας να  αποκτήσουν πιο εύκολα ένα μοντέλο της .Είναι προσιτό στην τιμή. Μάλιστα καλύπτει όλο το φάσμα των πελατών με τις εκδόσεις του. Παρουσιάστηκε με θερμικό μοτέρ. Υβριδικό αλλά και ηλεκτρικό καλύπτοντας τις υποψηφίων αγοραστών Έλειπε όμως μια έκδοση η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στο όνομα Jeep.  Μιλάμε φυσικά για την τετρακίνητη έκδοση η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα και μας δόθηκε η ευκαιρία να την δοκιμάσουμε .

Το νέο Jeep Avenger 1,2T e-Hybrid 145 PS DCT-6 4xe «πατάει» στην πλατφόρμα e-CMP2 του Ομίλου Stellantis η οποία από την αρχή κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει και ηλεκτρικά μοντέλα. Εμφανισιακά το  Jeep Avenger διατηρεί την ίδια κορμοστασιά σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις .Μπροστά υπάρχει η γνωστή  μάσκα με τα επτά κάθετα χωρίσματα ,σήμα κατατεθέν της Jeep που δένει με τα τετραγωνισμένα φωτιστικά σώματα  και τα σκουρόχρωμα κρύσταλλα 

Οι γραμμές του αμαξώματος γεικά  είναι τετραγωνισμένες ενώ περιμετρικά υπάρχουν πλαστικά προστατευτικά που τονίζουν τον off road χαρακτήρα του. Οι τροχοί με τα φουσκωμένα φτερά βρίσκονται στις άκρες του αμαξώματος, Μήκος .x Πλάτος .x Υψος.: 4.084x1.776x1.528 χλστ. >Μεταξόνιο  2.562 χλστ.

Με το «4Χe» στην κωδική ονομασία του μοντέλου αντιλαμβανόμαστε ότι η τετρακίνηση είναι ηλεκτρική. Με υβριδικό σύστημα και δυο ηλεκτροκινητήρες προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα εδάφη. Οι σχεδιαστές φρόντισαν να της δώσουν και μια εμφάνιση η οποία να κάνουν την τετρακίνητη έκδοση να ξεχωρίζει  από τις υπόλοιπες δικίνητες εκδόσεις .

Ως Upland το Avenger 4xe ξεχωρίζει χάρη στους ειδικούς προφυλακτήρες, τους νέους προβολείς ομίχλης, τις μπάρες οροφής, τον πίσω γάντζο ρυμούλκησης, τις μαύρες ζάντες 17” με ελαστικά M+S και τα μαύρα λογότυπα.  

Μπαίνοντας στο εσωτερικό βλέπουμε ότι ακολουθείται η ίδια σχεδιαστική ταυτότητα με τις δικίνητες εκδόσεις Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων  και οθόνη αφής των 10,25 ιντσών με πλήρη συνδεσιμότητα. Υπάρχει νέο λογισμικό του ψηφιακού πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών όπου προβάλλονται ενδείξεις για την τετρακίνηση και τον πίσω ηλεκτροκινητήρα.

Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος και περιλαμβάνει ενεργό Cruise control, αυτόματο κλιματισμό, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, εσωτερικό καθρέφτη αυτόματης σκίασης, αυτόματους προβολείς (Full LED) και προ εγκατεστημένη καλωδίωση κοτσαδόρου.

Για την υποβοήθηση του οδηγού υπάρχουν μεταξύ άλλων αναγνώριση κόπωσης, αναγνώριση σημάτων του ΚΟΚ και σύστημα διατήρησης στην λωρίδα κίνησης. Το ραντάρ των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να προστατεύεται κατά το δυνατόν από μικροχτυπήματα.

Οι διαφορές στην τετρακίνητή έκδοση εντοπίζονται στην καμπίνα καθώς τα καθίσματα έχουν πλενόμενα υφάσματα της The North Face, ενώ και τα πατάκια είναι κατασκευασμένα με ανθεκτικά υλικά που αντέχουν στα νερά και τις λάσπες. Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι ενώ η τιμή των 325 λίτρων του πόρτ-μπαγκάζ δεν προσφέρεται για ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για μεγαλύτερη προστασία οι μηχανικοί ενίσχυσαν και την «κοιλιά» του αμαξώματος.

Στην «καρδιά» της τετρακίνητης έκδοσης κρύβεται ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος  βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων του ομίλου Stellanthis ο οποίος αποδίδει 136 ίππους. Διαθέτει υπερτροφοδότη μεταβλητής γεωμετρίας και λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller. Το σύνολο συνεπικουρείται από ένα 48βολτο ήπια υβριδικό σύστημα, το οποίο μπορεί να κινεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ηλεκτρικά το Avenger και δέχεται την βοήθεια δυο ηλεκτροκινητήρων οι οποίοι έχουν ισχύ ο καθένας 29 ίππους ή  21 kW. με 88 Nm ροπής.

Ο ένας μπροστά βρίσκεται ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων διπλού συμπλέκτη (eDCT), και ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας φροντίζει για την κίνηση στους πίσω τροχούς  με λόγο μετάδοσης 22,7:1. Mε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται το 20% της συνολικής πρόωσης ακόμα και  εάν οι εμπροστινοί τροχοί έχουν μηδενική πρόσφυση. Συνδυαστικά η απόδοση είναι 145 ίπποι στις 5.500 σ.α.λ. και 230 Nm ροπής από τις 1.750 σ.α.λ.

Πως λειτουργεί όμως το σύστημα της  τετρακίνησης.  Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας αρχικά να διευκρινίσουμε ότι λειτουργεί πάντα ακόμη και όταν αδειάσει η μπαταρία των 0,9 k Wh μεταφέροντας  την ροπή των 1900 Nm στους πίσω τροχούς . Αυτό γίνεται μέσω του βενζινοκινητήρα. Στην διάθεση μας είχαμε  το σύστημα Selec-Terrain της Jeep με τα προγράμματα Auto, Snow, Sand/Mud και Sport μεταβάλλοντας ανάλογα τη λειτουργία της τετρακίνησης. βοηθ΄λωντας νασκαρφαλώνει» ακόμη και σε  κλίση 40%, ακόμα και σε ολισθηρά εδάφη και με τη συνδρομή δε όλων το κινητήρων του.

Σε χαμηλές ταχύτητες μέχρι τα 30 χλμ./ώρα η κατανομή της ροπής είναι μοιρασμένη 50:50 ενώ  σε μεσαίες ταχύτητες από 30 έως 90 χλμ./ώρα, η μετάδοση κίνησης στον  πίσω άξονα εμπλέκεται μόνο όταν χρειαστεί . Σε μεγαλύτερες ταχύτητες απομπλέκεται η τετρακίνηση με όφελος σε αυτή την περίπτωση στην οικονομία καυσίμου. Και το πιο σημαντικό όλα αυτά γίνονται χωρίς να το αντιληφθούμε από την θέση του οδηγού .

Η διαφορά ακόμη σε σχέση με τις δικίνητες εκδόσεις εντοπίζεται και στην πίσω ανάρτηση Multilink  πολλαπλών συνδέσμων η οποία λειτουργεί προς όφελος της άνεσης αλλά κι της καλύτερης οδικής συμπεριφοράς στις ανωμαλίες του  χωματόδρομου.

Στην πράξη τώρα το τετρακίνητο Avenger αποδείχθηκε αντάξιο του ονόματος Jeep. Αυτό το λέμε καθώς πέρασε από πολλά σημεία τα οποία ήταν απότομα ενώ τα περιθώρια πρόσφυσης ήταν μεγάλα  ανάλογα με το πρόγραμμα  που επιλέγεις πό τον διακόπτη στην βάση της κονσόλας..

Το Avenger ωφελείται από τα 210 χλστ. την απόστασης από το έδαφος . Με γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης 22ο, 21ο και 35ο αντίστοιχα, ανέβηκε  χωρίς προβλήματα σε χωματόδρομους με ανωφέρεια 40% όπως κατέβηκε με την ίδια ευκολία στο ίδιο μονοπάτι. Στην πρόσφυση συμβάλλουν και τα ελαστικά M+S Goodyear Vector 4 Seasons  215/60-R17.

Μπήκαμε και σε νερόλακκους όπου και εκεί τα κατάφερε επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την υπόσχεση της Jeep ότι το Avenger μπορεί να διασχίσει νερό με βάθος ακόμη και 40 εκατοστά την στιγμή που η δικίνητη έκδοση περνάει μέσα από βάθος 23 εκατοστών. 

Στην άσφαλτο τώρα το Avenger το υβριδικό σύνολο έχει ελαστικότητα σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, με τις επιδόσεις να ικανοποιούν καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 9,5 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 194 χλμ./ώρα.

Στην πράξη οι ταχύτητες πέφτουν στον σωστό χρόνο  ενώ για μεγαλύτερη συμμετοχή μπορείς να καταφύγεις στα «αυτάκια» πίσω από το τιμόνι. Το τετρακίνητο Jeep Avenger τα καταφέρνει πολύ καλά στην άσφαλτο στον ανοιχτό δρόμο με μειωμένες κλίσεις στις στροφές ενώ μέσα στην πόλη είναι  και στον μικρό κύκλο στροφής (10,5 μέτρα).Το σύστημα  πέδησης με την γνωστή αίσθηση λόγω ανάκτησης ενέργειας  ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο ντρόπο.

Όσον αφορά την μέση κατανάλωση με απενεργοποιημένη την τετρακίνηση που όπως είπαμε γίνεται στις υψηλές ταχύτητες κυμάνθηκε στα 5,7 λίτρα ανά 100 χλμ. Σε μικτές συνθήκες αγγίζει ακόμη και τα 7,5 λίτρα /100 χλμ. Εκπομπές CO2 στα 122 γρμ./χλμ. 

Σε τελική ανάλυση το νέο Jeep Avenger 1,2T e-Hybrid 145 PS DCT-6 4xe εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. Με περιπετειώδη εμφάνιση, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας και προηγμένη τετρακίνηση, για να το αποκτήσετε χρειάζεστε για την έκδοση Upland  34.490 ευρώ ενώ για την The North Face η τιμή είναι στα 41.990, ευρώ και θεωρείται συλλεκτική.  Ο λόγος είναι ότι θα παραχθεί σε μόνο  4.806 μονάδες. Όπως όλα τα μοντέλα της Jeep, το κορυφαίο Avenger καλύπτεται από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ  

